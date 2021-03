Tu seras ni homme ni femme, mon enfant !

Chez nous, la folie du « gen­der » a péné­tré l’Éducation natio­nale depuis une dizaine d’années déjà à tra­vers les pro­grammes et les manuels sco­laires et ne cesse de s’étendre à tous les pans de la société.

Le bour­rage de crâne vise essen­tiel­le­ment à la « décons­truc­tion des sté­réo­types de genre » avec, en point de mire, l’effacement de la famille tra­di­tion­nelle.

Le mariage pour tous a été un pas décisif vers cet objectif

Les par­tis poli­tiques, la France Insoumise en tête, en ont fait un de leurs che­vaux de bataille et réclament de plus en plus fort la sup­pres­sion de la men­tion du sexe à l’état civil, la jugeant, comme la dépu­té Obono, « très oppres­sante et oppres­sive ». L’utopie de la théo­rie du « gen­der » née des fan­tasmes des din­gos-LGBT gagne du ter­rain par­tout dans le monde. Les porte-dra­peaux, comme Judith Butler, pré­tendent que la socié­té doit se fémi­ni­ser et que les femmes doivent aller jusqu’à refu­ser la péné­tra­tion sexuelle, même pour la pro­créa­tion, car il s’agit d’un acte de domi­na­tion de la part des hommes. On en est là !

Nous sommes entrés dans une civi­li­sa­tion du vir­tuel, qui a per­du les sens de la réa­li­té. Une vir­tua­li­té qui s’exprime par le pos­sible et non le réel, le pro­ces­sus et non le fond, le chan­ge­ment et non la sta­bi­li­té, la poten­tia­li­té et non le contrat. L’individu se construit désor­mais un sen­ti­ment de toute-puis­sance, un monde de rêve où il aurait en per­ma­nence accès à tous les choix. La mater­ni­té, la famille tra­di­tion­nelle sont réduites à des mythes dépas­sés et l’habilitation de la femme devient le rêve à conqué­rir. Il faut à tout prix tuer le père et décons­truire l’idée de la mère. L’effacement du réel est la grande uto­pie du pro­gres­sisme qui s’est mis en quête, comme un Graal, de l’au-delà du réel.

Aujourd’hui, l’UE pré­tend nous impo­ser cette pseu­do-éthique du genre. Les consé­quences condui­ront imman­qua­ble­ment à des len­de­mains qui déchantent car, selon l’avertissement de Roland Hureaux, « l’idéologie est la plus grave mala­die qui puisse affec­ter le poli­tique ».

Charles André

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : Bilal Hassani, représentant‑e de la France à l’Eurovision de 2019.