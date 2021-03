Ma semaine d’observation de l’info (7 mars 2021)

Dimanche 28 février 2021

Ceci repré­sente t‑il les « valeurs de la République » dont on nous rebat les oreilles à lon­gueur d’an­née et d’an­tennes ?

Le 28 février et le 1er mars 1794, le petit vil­lage des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, près de la Roche sur Yon, fut le théâtre d’un mas­sacre qui res­semble beau­coup à celui d’Oradour sur Glane en 1944, mais qui est beau­coup moins cité et beau­coup moins com­men­té.

La Vendée était alors par­cou­rue par les « colonnes infer­nales » du Général Turreau, char­gées de sou­meettre ce dépar­te­ment qui résis­tait d’une manière inad­mis­sible aux idées de la Révolution fran­çaise.

Le Général Cordelier en par­ti­cu­lier se dis­tingue par de nom­breux mas­sacres sur la popu­la­tion civile : « J’ai ponc­tuel­le­ment exé­cu­té ton ordre de pur­ger, par le fer et le feu, tous les endroits que j’ai ren­con­trés sur ma route. Car indé­pen­dam­ment que tout brûle encore, j’ai fait pas­ser der­rière la haie envi­ron six cents par­ti­cu­liers des deux sexes » écrit-il à Turreau.

Le 28 février, les troupes répu­bli­caines se dis­persent en petits groupes et com­mencent à incen­dier les fermes sur leur pas­sage et à fusiller les habi­tants qu’ils ren­contrent. L’opération mili­taire dégé­nère en mas­sacre géné­ral au cours duquel des cen­taines d’hommes, de femmes et d’en­fants sont mis à mort. S’il y a peu de témoi­gnages sur ce fait d’armes, un sol­dat répu­bli­cain, nom­mé François Pelereau, écrit que les volon­taires « ont avan­cé pour lors dans le bois en fusillant hommes, femmes et enfants qui se trou­vèrent à leur ren­contre ». Le mas­sacre des Lucs sur Boulogne a fait offi­ciel­le­ment 564 morts dont 110 enfants.

Lundi 1er mars 2021

La pré­si­dente de la Commission euro­péenne Ursula von der Layen, a abor­dé la ques­tion d’un pas­se­port vac­ci­nal. Ce pro­jet est por­té par plu­sieurs pays euro­péens à l’ins­tar d’Israël qui sem­ble­rait avoir de l’a­vance.

Lors d’une visio­con­fé­rence avec des élus conser­va­teurs alle­mands, elle fut priée de dire à quoi pour­rait res­sem­bler ce pas­se­port numé­rique. Sa décla­ra­tion fut pour le moins laco­nique : « Nous pré­sen­te­rons une pro­po­si­tion légis­la­tive en mars ».

La Grèce et l’Espagne se montrent les pays les plus pres­sants pour l’a­dop­tion rapide d’un pas­se­port vac­ci­nal valable dans l’ensemble de l’UE. Ceci afin de per­mettre à nou­veau les voyages entre les pays membres et relan­cer le tou­risme.

Nous devrions donc savoir sous peu à quelle sauce nous allons être par­qués dans nos pays res­pec­tifs, et de quelle manière. Pour faire recu­ler le virus, fai­sons avan­cer la dictature.

Mardi 2 mars 2021

Coup de ton­nerre dans la classe poli­tique : Nicolas Sarkozy est condam­né à trois ans de pri­son dont un ferme, suite à l’af­faire des « écoutes ».

C’est un évé­ne­ment sans pré­cé­dent sous la Ve République, la pre­mière fois qu’un ancien pré­sident est condam­né à de la pri­son ferme. Il y a peut-être un peu de règle­ment de compte entre la Magistrature et Nicolas Sarkozy, qui ne l’a­vait jamais épar­gnée lors­qu’il était aux affaires, il n’empêche que l’an­cien pré­sident tire bien d’autres boulets :