Une révolution violente peut-elle être évitée ?

Lors de l’inauguration de Joe Biden, Amanda Gorman, poète et mili­tante afro-amé­ri­caine, a lu un poème de sa com­po­si­tion, The Hill We Climb (La mon­tagne que nous gravissons).

L’écrivain néer­lan­dais trans­genre Marieke Lucas Rijneveld, 29 ans, plus jeune écri­vain à avoir rem­por­té le prix « International Booker », en 2020, avait été choi­si par l’éditeur néer­lan­dais Meulenhof pour tra­duire ce poème. Or, il dut très vite y renon­cer. Pourquoi ? Parce qu’il est blanc ! Et parce que les alloch­tones colo­rés ins­tal­lés aux Pays Bas, notam­ment l’activiste Janice Deul porte-parole auto­pro­cla­mée des com­mu­nau­tés d’origine afri­caine, se sont insur­gés contre le choix d’un écri­vain blanc pour tra­duire la pen­sée d’une femme noire ! Pour elle, il s’a­git d”« un choix incom­pré­hen­sible » puisque selon elle « la poé­sie et la vie d’Amanda Gorman sont colo­rées par ses expé­riences et son iden­ti­té de femme noire ».

Voilà où nous en sommes désor­mais avec ce « nou­vel anti­ra­cisme qui met de la race par­tout », pour reprendre la for­mule d’Élisabeth Badinter. Le plus déplo­rable sans doute, dans cette his­toire, c’est la sou­mis­sion de Marieke Lucas Rijneveld qui s’est reti­ré sans résis­tance, décla­rant même com­prendre « les per­sonnes qui se sentent bles­sées ». Mais faut-il s’en éton­ner puisque l’intéressé, bien for­ma­té par la Bien Pensance, se dit « non-binaire », « à la fois comme homme et femme ». Peut-être aus­si « blanc-che et noir‑e » ?

L’affaire révèle que nous sommes en pré­sence d’« un racisme alloch­tone tout à fait décom­plexé, d’autant plus dan­ge­reux qu’il s’appuie sur une pen­sée très pauvre et très rigide, qui assène avec vio­lence des pro­pos qui sortent du champ de la rai­son, une pen­sée som­maire dont la dimen­sion raciste est ouver­te­ment assu­mée », comme l’explique l’essayiste Antonin Campana. En effet, ima­gi­nons un ins­tant la situa­tion inverse : des blancs qui récusent une tra­duc­trice parce qu’elle est noire. Mais ce serait la révo­lu­tion ! Les mou­ve­ments anti­ra­cistes défi­le­raient aus­si­tôt dans la rue – Mélenchon en tête –, les intel­lec­tuels de toutes ten­dances se suc­cè­de­raient sur les pla­teaux de télé­vi­sion pour crier leur indi­gna­tion, les « pipoles » signe­raient une tri­bune assas­sine dans Le Monde, l’Obs ou Libé, le CRAN (Conseil repré­sen­ta­tif des asso­cia­tions noires de France) et la LDNA (Ligue de défense noire afri­caine) inten­te­raient immé­dia­te­ment des pro­cès… Or, dans l’affaire Rijneveld vs Deul, rien de tout cela. L’acceptation est géné­rale et la sou­mis­sion lamen­ta­ble­ment consentie.

Ce racisme anti­blanc qui se déve­loppe un peu par­tout dans l’Europe « pro­gres­siste » est une consé­quence du sys­tème qui avi­lit les blancs pour leur faire endos­ser le nau­frage de la « socié­té ouverte ». Notre pré­sident Macron se montre l’artisan le plus zélé de cet avi­lis­se­ment sys­té­mique, à la fois his­to­rio­gra­phique et mémo­riel, qu’il exerce avec la com­pli­ci­té d’intellectuels, des médias et de l’institution judiciaire.

L’oligarchie à laquelle Macron appartient et qui a organisé l’immigration de peuplement, explique sans vergogne les échecs du vivre-ensemble par le racisme ontologique des autochtones

Les indi­gé­nistes, qui n’en deman­daient pas tant, se sont engouf­frés dans la brèche ouverte pour en faire une arme contre les peuples de souche. Ils ont désor­mais une foi totale en l’Histoire fal­si­fiée que l’École répu­bli­caine leur a ensei­gnée et qui leur sert de cau­tion. Ils s’autorisent donc toutes les outrances de la « can­cel culture », sans res­tric­tion, sans relâche et sans scrupules.

Hélas, chez les autoch­tones, ce racisme anti-blanc – qua­si­ment légal puisque jamais puni – se tra­duit par des com­por­te­ments maso­chistes de sou­mis­sion. Antonin Campana sché­ma­tise cette situa­tion en recou­rant à une figure d’analyse tran­sac­tion­nelle pro­po­sée en 1968 par Stephen Karpman (dans son article Fairy Tales and Script Drama Analysis). Celle-ci met en évi­dence un scé­na­rio rela­tion­nel typique entre « vic­time », « per­sé­cu­teur » et « sau­veur ». Le « tri­angle dra­ma­tique » est à la base des rap­ports psy­cho­lo­giques entre ces acteurs capables de jouer alter­na­ti­ve­ment les trois rôles :

• La vic­time attire le sau­veur qui veut la sau­ver. Un rôle de choix pour atti­rer l’attention sur soi, quand on sait bien en jouer, et qui appelle quelqu’un à être per­sé­cu­teur.

• Le sau­veur a un rôle très gra­ti­fiant d’un point de vue nar­cis­sique. Il a besoin d’un per­sé­cu­teur pour jus­ti­fier son exis­tence et une vic­time à sau­ver.

• Le per­sé­cu­teur agit sur la vic­time, contrôle, blâme, cri­tique, oppresse, fait preuve d’autorité… La vic­time pour­ra réagir dif­fé­rem­ment : adop­ter une posi­tion de vic­time ou ne pas se lais­ser faire.