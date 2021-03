Ma semaine d’observation de l’info (14 mars 2021)

Jeudi 11 mars 2021

Associer loca­lisme et racisme, il fal­lait y pen­ser, il fal­lait oser, Dupont-Moretti l’a fait ! Il est par­fai­te­ment évident que si vous allez ache­ter vos légumes chez le maraî­cher du coin, vos œufs chez la fer­mière du vil­lage d’à côté ou votre pois­son au pêcheur qui vient juste de rame­ner son bateau, vous avez tout du dan­ge­reux raciste, pour ne pas dire plus ! Comment ne pas y avoir pen­sé plus tôt ?

Cette remarque stu­pide montre bien à quel point les modes de vie de ces gens qui nous méprisent se situent à des années-lumière de celui du Français dit « moyen ». Ceux qui mangent des fraises à Noël n’ont rien à faire des com­merces locaux, ils n’ont sans doute jamais mis les pieds sur un mar­ché, sauf lors de l’in­ter­mède pénible des cam­pagnes élec­to­rales.

Tout est par­ti des pro­po­si­tions de ques­tions éco­lo­giques à poser aux Français, que Marine Le Pen a pré­sen­tées devant la presse mar­di matin. Parmi celles-ci, deux en par­ti­cu­lier concer­nant le loca­lisme :

• « Souhaitez-vous inter­dire les impor­ta­tions de pro­duits (agri­coles ou manu­fac­tu­rés) dont la fabri­ca­tion ou la pro­duc­tion serait inter­dite en France ? » et

• « Souhaitez-vous que la France ins­taure une taxe sur les pro­duits impor­tés pour com­pen­ser les effets de leur pro­duc­tion et de leur trans­port sur l’environnement ? ».

Deux ques­tions émi­nem­ment racistes comme cha­cun peut le consta­ter, deux ques­tions sur­tout, qui ne sont posées par aucune des autres for­ma­tions poli­tiques… Et c’est là que se situe le pro­blème. Pour une bonne par­tie de la droite, et pour la gauche tout entière, une pro­po­si­tion venant du RN est for­cé­ment une pro­po­si­tion dan­ge­reuse, voire fas­ciste. Cela en dit long sur leur capa­ci­té de réflexion.

Retour sur le pas­se­port vac­ci­nal : « Nous vou­lons créer un cer­ti­fi­cat numé­rique qui puisse faire état d’un test PCR néga­tif, de la preuve que vous avez des anti­corps ou que vous avez été vac­ci­né avec un vac­cin qui a été approu­vé par l’EMA » (Agence euro­péenne des médi­ca­ments) a décla­ré Ylva Johansson, com­mis­saire euro­péenne.

Ceci devrait être offi­cia­li­sé le 17 mars. On peut en rete­nir une chose très impor­tante. Ce type de pas­se­port (qui ne por­te­ra d’ailleurs pas ce nom pour évi­ter les confu­sions) ne com­por­te­ra pas d’o­bli­ga­tion vac­ci­nale. C’est ce qu’on dit car les obli­ga­tions de prou­ver que l’on a bien été piqué seront omni­pré­sentes. C’est bien ce que nous a annon­cé Macron :

Il y a des années que je ne regarde plus la céré­mo­nie des « Césars », où une par­tie de la famille des « artistes » du ciné­ma s’au­to­con­gra­tule effron­té­ment. Pas de regret au vu de l’é­di­tion 2021 où le César du plus par­fait mau­vais goût l’a empor­té devant le César de la logor­rhée anti­ra­ciste habi­tuelle.

On voit où est tom­bé en quelques décen­nies, le niveau de ce genre de céré­mo­nie. Quand on pense à Romy Schneider, pre­mière actrice « césa­ri­sée » en 1976, on voit le che­min par­cou­ru par la culture fran­çaise : de la pro­vo­ca­tion pour faire oublier que l’on va par­ler de films qui ne seront vus à 90% que par une poi­gnée de spec­ta­teurs militants.

À oublier, vite ! À fuir !

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain…

