Ah, elle est belle, l’exception culturelle française !

Outre la vul­ga­ri­té et le dégra­dant, nous avons eu droit à l’expression de l’idéologie domi­nante sauce « ciné­ma fran­çais ». Le César 2021 du meilleur espoir mas­cu­lin est allé à l’acteur et réa­li­sa­teur Jean-Pascal Zadi pour Tout sim­ple­ment noir. Le lau­réat, noir bien enten­du, en a pro­fi­té pour dénon­cer les vio­lences poli­cières en évo­quant l’affaire Adama Traoré et celle du pro­duc­teur de rap. « Le dis­cours de récep­tion le plus conster­nant que j’aie jamais enten­du » a com­men­té le chro­ni­queur. Tout aus­si irri­té, le jour­na­liste du Figaro,, enfonce le clou : « La “vul­ga­ri­té” des César signe le nau­frage du show-biz inclu­sif, gen­ré, déco­lo­nial, etc. » Pour faire court, il vous sera fait grâce ici des slo­gans et autres dia­tribes enten­dues tout au long de ce pan­to­mime, notam­ment au sujet de l’islamo-gauchisme.

Une seule lueur de talent dans ce pitoyable spec­tacle don­né par ces pari­sia­nistes qui confondent art et mili­tan­tisme : le sacre ample­ment méri­té d’Albert Dupontel pour sa comé­die Adieu les cons. À noter, d’ailleurs que l’intéressé, quoique fai­sant par­tie des « nomi­nés », n’a pas jugé utile d’assister à cette mas­ca­rade poli­ti­co-artis­tique. Faut-il y voir un pied-de-nez de l’artiste à la confré­rie ? Je n’en serais pas étonné.

Voilà donc une « céré­mo­nie » qui aura été la pire de l’histoire du ciné­ma fran­çais ; le ciné­ma le plus sub­ven­tion­né de la pla­nète. Tellement sub­ven­tion­né que cer­tains pro­duc­teurs passent aujourd’hui plus de temps à siphon­ner les aides publiques qu’à figno­ler leurs scé­na­rios. Une situa­tion liée à une poli­tique de sub­ven­tions unique au monde. Le rap­port Boutonnat com­man­dé conjoin­te­ment, en 2018, par la ministre de la Culture, le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes Publics dresse un tableau édi­fiant de ce ciné­ma sous per­fu­sion :

• aides du CNC (Centre natio­nal du cinéma),

• aide de la télé­vi­sion publique – elle-même finan­cée par

• la rede­vance audio­vi­suelle obligatoire –,

• cré­dits d’impôts,

• finan­ce­ment du régime des inter­mit­tents du spectacle,

• sub­sides offerts par les Régions, etc.

Le plus révol­tant est qu’en théo­rie réser­vées aux petites pro­duc­tions d’art et d’essai, ces aides publiques au ciné­ma atter­rissent le plus sou­vent dans les poches des réa­li­sa­teurs ou des vedettes qui font l’affiche comme Gilles Lellouche, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard et bien d’autres. À titre d’exemple, les têtes d’affiche du film « La French », Gilles Lellouche et Jean Dujardin, se sont par­ta­gées 2 mil­lions d’euros, soit près de la moi­tié des sub­ven­tions perçues !

Alors, à plaindre les gui­gnols du ciné­ma fran­çais ? Pas vrai­ment, non ! Aussi, quand on songe à toutes les pro­fes­sions sévè­re­ment tou­chées par les res­tric­tions dues à la crise sani­taire, on se dit que ces enfants gâtés du sep­tième art auraient mieux fait de s’abstenir de don­ner à voir, à la France et au monde entier, le triste visage de l’exception cultu­relle française.

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »