La marche forcée vers le passeport sanitaire

Nous ne ces­sons d’ex­pli­quer dans nos colonnes que notre gou­ver­ne­ment ne soigne pas une épi­dé­mie qui ne tue presque plus, le gou­ver­ne­ment déroule un autre calen­drier :

la res­tric­tion de nos liber­tés qui passe par la mise en place du pas­se­port numé­rique.

Et ce calen­drier avance pas à pas, inexo­ra­ble­ment, étape après étape.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a beau ges­ti­cu­ler contre une troi­sième semaine de confi­ne­ment, la troi­sième semaine a bien été impo­sée. Nice et Dunkerque ont ser­vi de labo­ra­toire à la dic­ta­ture sani­taire. Le pro­blème n’est pas que les Niçois gué­rissent, le pro­blème est d’ap­pré­cier si ça passe ou ça casse. Ma foi, ça passe plu­tôt bien, alors le gou­ver­ne­ment nous colle une troi­sième semaine de confi­ne­ment, et puis à pré­sent il passe à l’é­tape sui­vante avec le gros mor­ceau de l’Île de France :

• les 8 dépar­te­ments d’Île-de-France : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95),

• les 5 dépar­te­ments des Hauts-de-France : Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80),

l’Eure (27),

• la Seine-Maritime (76) et bien sûr

• les Alpes-Maritimes (06).

Clic, clic, clic,…