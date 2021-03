Ma semaine d’observation de l’info (21 mars 2021)

Lundi 15 mars 2021

On a tout dit sur la ges­tion de la crise de la Covid par le gou­ver­ne­ment depuis le début de 2020. Un livre a même été écrit par le pro­fes­seur Christian Perronne, inti­tu­lé : « Y a t‑il une erreur qu’ils n’ont pas com­mise ? ».

Entre la gra­vi­té de la mala­die, la conta­gio­si­té, l’u­ti­li­sa­tion des masques, les confi­ne­ments, les consignes pour l’é­cole, les com­mandes de vac­cin… toutes les erreurs ont en effet été com­mises, ce qui explique pour­quoi le gou­ver­ne­ment fran­çais a été clas­sé 73e sur 98 pays pour sa ges­tion.

On aurait pu pen­ser que cela l’in­ci­te­rait à redres­ser la barre, mais non. Alors que dès la semaine der­nière, les soi­gnants de plu­sieurs hôpi­taux en France refu­saient de se faire vac­ci­ner par la potion AstraZeneca, sui­vis par les pom­piers des Bouches du Rhône, alors que le nombre de décès suite à ce vac­cin dans le monde com­mence à être dif­fu­sé, le chef du gou­ver­ne­ment, le déri­soire Jean Castex, annonce d’une voix solen­nelle qu’il n’est pas ques­tion de mettre en doute la qua­li­té de ce vac­cin… Le même jour, une autre liste de pays annonce qu’ils en sus­pendent l’u­ti­li­sa­tion. Et le len­de­main, c’est Macron, piteux, qui annonce la même réso­lu­tion pour la France.

On recule de com­bien de places au classement ?

Mardi 16 mars 2021

Le rug­by ne tombe pas dans la stu­pi­di­té du foot, du moins pour l’ins­tant, et c’est tant mieux. Lors du der­nier match entre l’Irlande et l’Écosse ce wee­kend pour le tour­noi des six nations, les deux équipes ont refu­sé de mettre un genou à terre pour se sou­mettre à l’an­ti­ra­cisme en vogue chez les adeptes du bal­lon rond.

Pourtant, la ten­ta­tive d’im­po­ser cette sou­mis­sion est de mise, en par­ti­cu­lier en Angleterre. Déjà l’an der­nier, des joueurs sud-afri­cains de l’é­quipe de Sale avaient refu­sé de mettre un genou à terre au mois d’août 2020, ce qui avait fait réagir Nathi Mthethwa, le ministre noir sud-afri­cain des Sports. Il faut quand même dire que la situa­tion des blancs, en par­ti­cu­lier des fer­miers en Afrique du Sud est bien plus dra­ma­tique que celle des noirs aux USA, puis­qu’en­vi­ron 2 000 d’entre eux ont été assas­si­nés depuis 1990, sou­vent sur ordre de l’ANC, ancien par­ti de Nelson Mandela. L’Afrique du Sud est deve­nue aujourd’­hui un des pays les moins sûrs au monde.

Mercredi 17 mars 2021

Depuis 1985, il aura donc fal­lu 36 ans pour que les mili­tants anti­ra­cistes belges (sui­vis, on n’en doute pas par leurs homo­logues fran­çais), arrivent à déchif­frer la chan­son d’Annie Cordy « Chaud Cacao », et y trouvent natu­rel­le­ment de quoi fouet­ter un maxi­mum de chats.

Ils ont donc trou­vé là une bonne rai­son pour inter­dire le bap­tême d’un pas­sage rou­tier de Bruxelles du nom de la plus que popu­laire chan­teuse franco-belge.

Sans doute, vu leur niveau intel­lec­tuel, ont-ils cru que la chan­son de Dieudonné « Shoah nanas » n’en était qu’une reprise un peu plus mus­clée.

Les asso­cia­tions LGBT s’in­quiètent éga­le­ment que l’on puisse tou­jours dif­fu­ser au XXIe siècle « Tata Yoyo », hymne homo­phobe, que l’on aurait dû pros­crire depuis long­temps.

Enfin, on attend que le pape, qui s’in­quiète de la mon­tée de Marine Le Pen dans les son­dages, et fort de son anti­ra­cisme pon­ti­fi­cal, demande à son tour la cen­sure de « La bonne du curé ».

Mais per­sonne à ma connais­sance ne s’est plaint de la chan­son de Yannick Noah « Saga afri­ca » qui com­mence par :

« Hey là, le type-là, Oui oui, petit blanc… ».

En Belgique, on condamne pour bien moins que ça !!!