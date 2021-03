La Chine, victime d’un « occident de parcours »

Au cœur de la Chine véritable

Depuis l’épi­dé­mie de Wu-Han, le rôle de la Chine est une constante de l’actualité. Le monde s’interroge sur ses res­pon­sa­bi­li­tés à l’origine du virus et sur la vigou­reuse réac­ti­vi­té sani­taire dont ses diri­geants firent preuve, mais aus­si sur sa place gran­dis­sante dans l’économie mon­diale, ses ambi­tions spa­tiales (d’abord la Lune avec le robot Lapin de Jade et main­te­nant un engin aux approches de Mars), sa com­pé­ti­ti­vi­té face à l’Amérique ou, comme le pré­tendent cer­tains ana­lystes, sa conni­vence avec l’intelligentsia et les milieux poli­ti­co-finan­ciers de la côte Est des U.S.A.. Mais, en défi­ni­tive, cette Chine du XXIe siècle qui, sous des copies de Manhattan, esca­mote les toits de tuiles garances de son pas­sé mul­ti­mil­lé­naire n’a plus rien à envier à l’Occident. Il y a qua­rante ans, déjà, Philippe Lavastine(1), lors de l’une de ses confé­rences magis­trales dans laquelle il déplo­rait que la Chine et, in fine, tout l’Orient, se soient occi­den­ta­li­sés par le capi­ta­lisme et le mar­xisme, lan­ça un inou­bliable jeu de mot : « C’est vrai­ment mal­heu­reux, l’Empire du Milieu a été vic­time d’un Occident de par­cours ». La « Longue Marche », au terme de laquelle Mao Tze Toung s’empara de la Chine, est rem­pla­cée par une autre marche for­cée, celle condui­sant à la conver­gence du com­mu­nisme et du capi­ta­lisme, doc­trines issues de l’Europe et des U.S.A. Quelle sinistre ironie !

Si l’on veut vrai­ment com­prendre quel abime sépare les Chinois d’aujourd’hui – tiraillés entre les reli­quats tou­jours toxiques du maoïsme et les impé­ra­tifs sans âme de l’économie de mar­ché – de ce qui fut à l’origine de l’Empire du Milieu, il suf­fit d’expliciter son mythe fon­da­teur.

Il y a bien long­temps, alors qu’un sage, nom­mé Fo-Hi, médi­tait sur un rivage, une énorme tor­tue sor­tit de l’eau.

L’animal por­tait sur son dos le sym­bole du Yin-Yang entou­ré des tri­grammes dis­po­sés en octo­gone. Cette simple image était consti­tu­tive de tout l’ « Empire du Milieu ». Voyons pourquoi.

1- La tor­tue, ventre car­ré et dos for­mant un dôme, sym­bo­lise le pas­sage de la terre au ciel (en l’occurrence, boréal, avec pour centre l’étoile polaire). Le com­pa­gnon­nage par­le­rait de l’équerre et du com­pas qu’anthropomorphise l’ « homme double » de Léonard de Vinci puisque le car­ré figure la terre (le monde maté­riel) et le cercle la tota­li­té spi­ri­tuelle d’un être :