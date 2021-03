Le gouvernement 🏛 parle🎙aux Français 🚻

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc

On a ain­si par exemple :

En moyenne les Français uti­lisent 5 000 mots mais avec quelques 300 mots vous pou­vez expri­mer tous vos besoins de la vie quo­ti­dienne. 300 émo­ti­cônes pour expri­mer vos sen­ti­ments et tout repré­sen­ter, il n’est même plus utile de savoir lire.

Le QI moyen de la popu­la­tion mon­diale a tou­jours aug­men­té de 1945 à la fin des années 90, c’est l’ef­fet Flynn. On observe qu’il est en baisse depuis les vingt der­nières années dans les pays les plus déve­lop­pés. L’appauvrissement du lan­gage est En Marche, à marche for­cée. Les sub­ti­li­tés lin­guis­tiques qui per­mettent d’é­la­bo­rer et de for­mu­ler une pen­sée com­plexe se réduisent à for­mu­ler les seuls besoins du quotidien.

La dis­pa­ri­tion pro­gres­sive des temps de conju­gai­son (pas­sé simple, pour­tant simple, impar­fait du sub­jonc­tif, futur anté­rieur et autres condi­tion­nel pas­sé 2e forme) entraine une pen­sée presque tou­jours au pré­sent, inca­pable de pro­jec­tions dans le temps. Même le futur tend à dis­pa­raître pour être rem­pla­cé par : « Il va », à l’an­glaise. On ne dit plus : il lira, mais il va lire.

Plus le langage est pauvre, plus la pensée s’appauvrit.

De nom­breux livres comme ceux de Orwell « 1984 » ou Bradbury « Fahrenheit 451 » ont roman­cé com­ment les régimes tota­li­taires ont tou­jours limi­té la pen­sée, par une réduc­tion du nombre et du sens des mots.

« Ceux qui affirment la néces­si­té de sim­pli­fier l’or­tho­graphe, de pur­ger la langue de ses “défauts”, d’a­bo­lir les genres, les temps, les nuances, tout ce qui crée la com­plexi­té, sont les vrais arti­sans de l’ap­pau­vris­se­ment de l’es­prit humain », Christophe Clavé (HEC).

On assiste à une volon­té poli­tique de détruire notre langue et par là notre culture, notre Histoire. La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Bientôt il ne res­te­ra même plus la culture. L’homme mon­dia­li­sé, zom­bi consom­ma­teur uni­ver­sel et lobo­to­mi­sé est En Marche, gouvernement.fr est pre­mier de cordée.

Michel Lebon

Bonus :