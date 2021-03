Les animaux de compagnie vecteurs du SARS-CoV‑2

Le site de réin­for­ma­tion en ligne Boulevard Voltaire(1) nous apprend que le variant anglais de la Covid-19 touche les ani­maux de com­pa­gnie. Une étude de méde­cins vété­ri­naires pré-publiée le 18 mars sur le site BioRxiv vient de le révéler.

L’observation d’une brusque mon­tée des cas de myo­car­dites chez des chiens et des chats a mis la puce à l’oreille des vété­ri­naires du ser­vice de car­dio­lo­gie du Ralph Veterinary Referral Centre (Buckinghamshire). Au vu des symp­tômes, ils ont tout de suite fait le lien avec l’é­pi­dé­mie et consta­té que les pro­prié­taires de ces ani­maux avaient bien été posi­tifs à la Covid.

Leurs obser­va­tions posent donc la ques­tion de l’évolution de l’é­pi­dé­mie et du rôle, jusqu’à pré­sent élu­dé par les auto­ri­tés, que pour­raient jouer les ani­maux de com­pa­gnie : « Compte tenu de l’infectiosité et de la trans­mis­si­bi­li­té accrues du variant B.1.1.7 pour les humains, ont décla­ré ces cher­cheurs vété­ri­naires bri­tan­niques et fran­çais, la décou­verte de chats et de chiens infec­tés par le B.1.1.7 met plus que jamais en évi­dence le risque que les ani­maux de com­pa­gnie puissent poten­tiel­le­ment jouer un rôle signi­fi­ca­tif dans la dyna­mique de l’épidémie de SARS-CoV‑2, plus impor­tant qu’on ne le pen­sait jusqu’à pré­sent ».

Mais les ani­maux de com­pa­gnie ne sont pas les seuls vec­teurs poten­tiels : au zoo de San Diego (Californie), plu­sieurs gorilles ont contrac­té la mala­die début jan­vier ce qui a entraî­né la vac­ci­na­tion de tous les grands singes. Il s’agit du pre­mier cas connu de trans­mis­sion natu­relle du virus à des singes humanoïdes.