Après les discours anxiogènes, le chantage

Il n’est pas un jour sans que les auto­ri­tés et les médias domi­nants mettent en avant des chiffres alar­mistes : nombre de morts, nombre de conta­mi­na­tions, nombre de réani­ma­tions, nombre de cas, taux d’incidence… En tel pays, ce serait l’hécatombe, en tel autre, on dur­cit les mesures de res­tric­tion, en France, on pré­fère les petites doses mais le but est le même… Pour faire pas­ser le sup­po­si­toire, méde­cins et autres experts squattent les pla­teaux de télé­vi­sion et les stu­dios de radios pour dif­fu­ser des pro­pos plus angois­sants les uns que les autres : nou­velle vague, nou­veaux variants, pic de conta­mi­na­tion, satu­ra­tion des hôpi­taux, des lits de réani­ma­tion… Tous étant des adeptes obs­ti­nés du confi­ne­ment dur.

Nonobstant, le pou­voir jupi­té­rien hésite, ter­gi­verse, ater­moie… Alors, les « enfer­mistes » se mobi­lisent et montent au cré­neau pour ter­ro­ri­ser un peu plus la popu­la­tion et éle­ver encore le niveau d’angoisse col­lec­tive pour arri­ver à leurs fins : les méde­cins fran­ci­liens publient une tri­bune annon­çant qu’ils en sont arri­vés au « tri des patients » à l’hôpital. Bigre ! Pour faire anxio­gène, il n’y a pas mieux. Dans le texte de cette décla­ra­tion, on peut lire : « Dans les quinze pro­chains jours […] nous savons d’ores et déjà que nos capa­ci­tés de prise en charge seront dépas­sées au terme de cette période ». La démarche étant, selon eux, dans le seul « but d’information et d’alerte légi­time ». Et, cette légi­ti­ma­tion, comme à l’habitude, n’est autre que le désir « de sau­ver le plus de vies pos­sibles ». Imparable.

Hélas pour ces « enfer­mistes », cette ini­tia­tive a sus­ci­té le désa­veu de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui l’estime alar­miste. Celle-ci s’est fen­due d’un com­mu­ni­qué le 29 mars pour répondre à cette tri­bune incon­grue disant en res­sen­tir les consé­quences néfastes sur « les familles des patients admis à l’hôpital ». La FHF qui ras­semble et repré­sente les éta­blis­se­ments publics de san­té juge que cette tri­bune « n’est utile ni pour les soi­gnants ni pour les patients ». Son pré­sident, Serge Blisko, la regrette car « elle affole », ce qui n’est utile pour per­sonne. Et de conclure que les éta­blis­se­ments « feront leur pos­sible pour répar­tir l’effort de manière équi­table et faire en sorte de prendre en charge au mieux les patients qui se pré­sentent à l’hôpital ».

La bombe était donc par­fai­te­ment désamorcée.

Pas tota­le­ment, semble-t-il, puisque le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est cru obli­gé de faire une décla­ra­tion sur la radio RCJ, esti­mant que le tri des malades dans les hôpi­taux, du fait de l’augmentation des cas de Covid-19, est une « ligne rouge abso­lue ».

Le plus grave, c’est que nous voyons quan­ti­té de Français assom­més par la pro­pa­gande deman­der encore plus de mesures liber­ti­cides alors que, de l’avis de spé­cia­listes, le confi­ne­ment n’est pas la solu­tion au pro­blème. Hélas, c’est le propre de l’humain de se ran­ger du côté du Pouvoir, sur­tout lorsque celui-ci dur­cit sa gou­ver­nance. Il est aujourd’hui effa­rant de consta­ter à quel point les citoyens fran­çais ont bas­cu­lé dans la psy­chose au point d’épier, de fus­ti­ger, de condam­ner, voire de dénon­cer leurs com­pa­triotes appa­rem­ment plus rela­ti­vistes. Nous sommes en plein dans ce que La Boétie décri­vait comme la ser­vi­tude volontaire.

D’ailleurs, je lais­se­rai la conclu­sion de mon pro­pos à ce grand pen­seur : « Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu’il est assu­jet­ti, tombe sou­dain dans un oubli si pro­fond de sa liber­té qu’il lui est impos­sible de se réveiller pour la recon­qué­rir : il sert si bien, et si volon­tiers, qu’on dirait à le voir qu’il n’a pas seule­ment per­du sa liber­té, mais bien gagné sa ser­vi­tude. »

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »