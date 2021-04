Le sultan, les poltrons et le sofa

• La Commission euro­péenne, com­po­sée de per­sonnes non élues, est remise à sa place, c’est à dire à la place d’une ins­tance qui n’est pas une nation et qui joue un rôle inutile.

• Le Conseil Européen, lui, est recon­nu du bout des lèvres par la Turquie, et c’est en pays déjà sou­mis qu’il essaie de venir faire les gros yeux au dic­ta­teur d’Ankara, pour lui par­ler de droits humains dont ce der­nier se contre­fiche.

• Les deux enti­tés (com­mis­sion et conseil) affichent une même veu­le­rie ins­pi­rée et dic­tée par l’Allemagne (forte de ses mil­lions de Turcs) à l’é­gard de l’é­tat isla­mique turc, qui les tient en res­pect en les mena­çant d’ou­vrir le robi­net qui per­met­trait à des mil­lions de migrants de tra­ver­ser la Grèce pour venir faire du tou­risme en Bavière.

• Du côté des per­sonnes, madame von der Leyen s’est mon­trée au-des­sous de tout, en ne réagis­sant pas devant les manières d’Erdoğan. La moindre Femen au QI dis­cu­table, aurait réagi dif­fé­rem­ment. Pourquoi n’est-elle pas sor­tie de la pièce, ou tout sim­ple­ment, n’a t‑elle pas exi­gé une modi­fi­ca­tion du pro­to­cole, même si, je le répète, son rang n’é­tait pas au même niveau ? Elle aurait pu le faire en tant que femme euro­péenne. On remarque sur la pho­to qu’elle est la seule à por­ter le masque.

• Quant à mon­sieur Michel, il s’est com­por­té comme un musul­man tout sim­ple­ment. Où est la poli­tesse euro­péenne, la cour­toi­sie envers les femmes ? Lui aus­si aurait dû exi­ger une modi­fi­ca­tion du pro­to­cole, ou mieux, en héri­tier des che­va­liers qui ont fait l’Europe, il aurait pu lais­ser sa place à madame… Mais mon­sieur Michel a mon­tré là que sa seule uti­li­té se résume au côté tech­no­cra­tique de sa fonc­tion.

• Quant au sul­tan d’Ankara, il a mon­tré à ceux qui en dou­taient encore, tout le mépris qu’il porte à l’Europe, aux Européens, aux « infi­dèles » et aux femmes. La pauvre madame von der Leyen ayant le tort de cumu­ler ces quatre tares, s’est pra­ti­que­ment vue invi­tée à aller sucrer les lou­khoums dans la cuisine.