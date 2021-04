Ma semaine d’observation de l’info (11 avril 2021)

Dimanche 4 avril 2021

Les « Déconneurs » du Monde, l’illustre ex-jour­nal de réfé­rence des étu­diants et de ceux qui pen­saient bien, n’ont pas réagi à l’é­norme « fausse nou­velle » pro­fé­rée par leurs patrons… et pour­tant, c’est énorme.

Le Monde aime tel­le­ment la Chine que tout ce qui vient du pays du Soleil Levant ne peut être que fal­si­fié au mieux, inven­té au pire ! C’est ain­si que lorsque le site fran­çais de la télé­vi­sion publique chi­noise CGTN publie un article où une jour­na­liste fran­çaise donne son point de vue sur les accu­sa­tions de géno­cide por­tées contre Pékin concer­nant les Ouïgours, Le Monde crie à la fal­si­fi­ca­tion sous pré­texte que… cette jour­na­liste, Laurène Beaumond, n’existe pas, tout sim­ple­ment.

Celle-ci est pour­tant pré­sen­tée par le site comme « une jour­na­liste indé­pen­dante basée en France, dou­ble­ment diplô­mée d’his­toire de l’art et d’ar­chéo­lo­gie à l’u­ni­ver­si­té de la Sorbonne-IV et déten­trice d’un Master de jour­na­lisme ». Mais Le Monde véri­fie sur les cartes de presse décla­rées, et insiste : elle n’existe pas et accuse d’être un faux pro­fil se fai­sant pas­ser pour des jour­na­listes basés en France.

Oui mais.… Le Monde n’a jamais enten­du par­ler des pseu­do­nymes, usage pour­tant cou­rant de tout temps dans la presse. On croi­rait de vrais débu­tants dans la pro­fes­sion.

Et donc, Laurène Beaumond existe bel et bien. C’est une qua­dra­gé­naire ori­gi­naire de la Sarthe et ancienne tra­duc­trice et pré­sen­ta­trice pour la chaîne chi­noise à Pékin, c’est Le Figaro qui dévoile la véri­té.

Les algua­zils(1) de Libération, BFMTV et France Info avaient tout de suite emboî­té le pas au navire ami­ral de la flotte de véri­fi­ca­tion des fausses nou­velles… C’est vous dire si on peut avoir confiance.

Lundi 5 avril 2021

À l’é­té 2020, le peuple russe approu­vait à 77,92% sur une par­ti­ci­pa­tion de 65% un pro­jet de loi per­met­tant de mettre la légis­la­tion sur les élec­tions et les réfé­ren­dums en confor­mi­té avec les amen­de­ments à la Constitution.

Cette loi pré­cise que les dis­po­si­tions rela­tives à la limi­ta­tion du nombre de man­dats à deux seule­ment sont appli­cables à par­tir de l’en­trée en vigueur de ces amen­de­ments. Elle a été défi­ni­ti­ve­ment adop­tée par la chambre haute du Parlement russe le 31 mars, une semaine après son appro­ba­tion à la Douma (chambre basse) le 24 mars.

Ce qui per­met donc au Président Poutine de pou­voir se re-pré­sen­ter pour deux nou­veaux man­dats pré­si­den­tiels.

Espérons qu’en France, le pré­sident en exer­cice ne vienne pas tout d’un coup trou­ver du bon à ce qui se passe en Russie.

Mardi 6 avril 2021

Drôle de pois­son de la part du ministre Castex !

Le 1er avril, il a en effet décla­ré qu’a­vec plus de 5 000 malades de la Covid hos­pi­ta­li­sés en réani­ma­tion, le pic de la deuxième vague était déjà dépas­sé. Le 4 avril le nombre de patients hos­pi­ta­li­sés en « soins cri­tiques » s’é­le­vait selon les chiffres offi­ciels à 5 341.

Et le 6 avril, le gou­ver­ne­ment ren­ché­ris­sait en affi­chant un taux d’oc­cu­pa­tion des lits en réani­ma­tion de plus de 107%.

De quoi bien enten­du, inquié­ter et même plus le télé­spec­ta­teur moyen qui ne se laisse per­fu­ser que par un seul canal média­tique.

Or, « soins cri­tiques » n’est pas for­cé­ment syno­nyme de réani­ma­tion et cer­tains de ces patients sont donc en « soins inten­sifs » ou en « sur­veillance conti­nue » – des niveaux de soins dif­fé­rents qui dépendent de la gra­vi­té de l’état du malade. L’accès en « réani­ma­tion » étant réser­vé aux patients que l’on doit intu­ber, et qui donc, de ce fait doivent être pris en charge dans des salles spé­cia­le­ment pré­vues pour cela. Une sorte donc, « d’a­bus de lan­gage ». C’est ain­si qu’au 2 avril, le nombre pré­cis de patients réel­le­ment « en réani­ma­tion » était de 3 963 sur 5 090 malades pris en charge dans ces ser­vices de « soins cri­tiques », soit 1 500 de moins que ce qu’an­non­çait le pre­mier ministre, repré­sen­tant 50,1% de taux d’oc­cu­pa­tion des lits, loin des 107% annon­cés !

Une fois de plus, on nous donne donc des chiffres « bidons », et l’on peut légi­ti­me­ment se poser deux ques­tions :

• Le syn­dic des hos­pi­ta­liers qui réclame en vain des cré­dits depuis des années uti­lise t‑il la situa­tion pour faire pres­sion sur le Pouvoir ?

• Et sur­tout, y a‑t-il eu réel­le­ment un moment où les hôpi­taux ont véri­ta­ble­ment été au bord de l’ef­fon­dre­ment, ou bien tout ceci ne par­ti­cipe t‑il pas au condi­tion­ne­ment de la popu­la­tion pour mieux la soumettre ?

Mercredi 7 avril 2021

« Cela fait des siècles que vous volez et men­tez… » C’est par ces mots sans équi­voque que le vio­leur Tarik Ramadan vient s’a­dres­ser en musique à nous Français, et plus lar­ge­ment à la popu­la­tion blanche euro­péenne.

Certes, nous avons l’ha­bi­tude depuis des années, d’en­tendre la lita­nie de ceux qui n’ont d’autre chose à faire que cri­ti­quer le bien qu’on leur a fait, et qu’ils auraient été bien inca­pables de faire seuls. Le prê­cheur musul­man en est un habi­tué, mais pour essayer de se sor­tir de cette sombre his­toire de viols pour les­quels il est mis en exa­men, il vou­drait cette fois pas­ser la vitesse supé­rieure. Aussi, aux reproches clas­siques et habi­tuels, il ajoute aujourd’­hui des menaces à peine voilées :