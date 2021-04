L’Histoire revient en force, les Français veulent renouer avec leurs racines

Depuis la géné­ra­tion soixante-hui­tarde, l’Histoire de France est mise à mal par les élites mon­dia­listes qui n’ont de cesse d’ef­fa­cer la mémoire iden­ti­taire. Cette idéo­lo­gie mon­dia­liste veut créer un homme déra­ci­né (lire par exemple La « nou­velle chro­no­lo­gie » : der­nière arme pour détruire l’Occident du 7 avril 2021).

Le Français de souche, celui qui fait sien le Roman his­to­rique de Vercingétorix à Clémenceau, en pas­sant par Charles Martel l’is­la­mo­phobe et Colbert l’es­cla­va­giste, se doit de battre sa coulpe sur toutes les hor­reurs qui ont noir­ci son Histoire. Même Napoléon, dont on célèbre le bi-cen­te­naire de sa mort, est frap­pé de reduc­tio ad ser­vi­tu­tem. On débou­lonne les sta­tues, on renomme les rues, tout doit dis­pa­raître. L’Éducation natio­nale s’y emploie.

Les plus anciens se sou­viennent d’Alain Decaux, aca­dé­mi­cien, consi­dé­ré comme l’un des pion­niers des pro­grammes d’his­toire dans les médias. Pendant près d’un demi-siècle, il ani­ma le petit écran en noir et blanc avec ses émis­sions de vul­ga­ri­sa­tion his­to­rique, avec son com­père André Castelot, très popu­laire éga­le­ment mal­gré sa proxi­mi­té avec l’Allemagne nazie et membre du comi­té de sou­tien du mou­ve­ment L’Unité capé­tienne, avec les Jean Dutourd, Marcel Jullian, Reynald Secher, Gonzague Saint Bris et Georges Bordonove. Ce qui ne l’a pas empê­ché de rece­voir la Légion d’Honneur. Autres temps, autres mœurs.

On observe dans les médias un sursaut des Gaulois réfractaires : ils aiment leur Histoire et en redemandent.

Et peu importe le conte­nu, pour­vu qu’on ait l’i­vresse du roman his­to­rique. Les Français redé­couvrent ces émis­sions qui fai­saient jadis les soi­rées de la petite lucarne :

• Stéphane Bern et son Secret d’Histoire, 146 émis­sions depuis 2007. Au début une petite heure le dimanche après-midi sur France 2, fort de son suc­cès, aujourd’­hui deux heures en prime-time sur France 3.

• Tous les soirs, Marc Menant nous fait revivre un moment d’Histoire sur l’ex­cel­lente émis­sion de CNews Face à l’Info, ani­mée par Christine Kelly. Il est habi­té par ses per­son­nages et s’a­gite comme un beau diable pour faire revivre ceux qui ont mar­qué notre Histoire. Puis, avec son excellent com­père Franck Ferrand, ils remettent le cou­vert tous les dimanches à 14 heures.

• RMC décou­verte, La Cinq, LCP, etc. les pro­gram­ma­tions his­to­riques sont de plus en plus nom­breuses aux heures de grande écoute. Certes, quelques intel­lec­tuels à l’es­prit cha­grin y déni­che­ront les erreurs his­to­riques, du popu­lisme, de la naï­ve­té, qu’importe.

Un signe ? Sans doute.

« L’Histoire est écrite par les vain­queurs » écri­vait Robert Brasillach, fusillé par de Gaulle pour avoir « mal pen­sé ». Jusqu’à pré­sent, les vain­queurs étaient les mon­dia­listes, les patriotes n’é­taient pas morts : Gergovie ‑52, Poitier 732, Marignan 1515, Austerlitz 1804, Reconquête 2021.

L’Histoire est de retour, elle est En Marche, n’en déplaise à nos gouvernants.

Michel Lebon