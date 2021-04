Et si notre salut venait des armées ?

Tous les can­di­dats mentent éhon­té­ment. Ils pro­mettent n’im­porte quoi pour être élus, et ne s’en rap­pellent même plus ensuite. « Les pro­messes n’en­gagent que ceux qui les écoutent » (Henri Queuille, poli­ti­cien radi­cal-socia­liste, plu­sieurs fois ministre et pré­sident du Conseil).

Peu à peu les Français dis­cernent qu’un pro­gramme supra­na­tio­nal est appli­qué qui ne leur a pas été pré­sen­té et qui est encore moins débat­tu démo­cra­ti­que­ment. Déçus par la droite, ils essaient la gauche. Déçus par la gauche, ils essaient la droite. Un coup à droite, un coup à gauche, mais pour rien. Les Français sont vic­times d’un jeu de dupe, appe­lé démo­cra­tie, car les can­di­dats sont adou­bés et pro­mus par des forces obs­cures mais bien réelles.

Le mensonge, la duperie, la manipulation sont devenues les règles de gouvernance

Macron s’est fait élire en jouant sur cette déses­pé­rance. Le can­di­dat Macron s’est tar­gué de n’être ni de droite, ni de gauche (bien qu’is­su d’un gou­ver­ne­ment de gauche). Mais il était jeune et le rou­blard nous a ven­du son « peps ». Voilà pour­quoi les Français l’ont élu, mais de jus­tesse et avec un appui mas­sif des médias.

Mais c’est pire que tout ! Macron appa­raît comme l’ar­ché­type du poli­ti­cien car­rié­riste per­vers, hédo­niste, sans morale, sans cou­rage, com­plè­te­ment inféo­dé aux forces d’argent qui l’ont pla­cé à l’Élysée. Non seule­ment Macron ne se sent pas enga­gé par ses pro­messes, mais il déroule un pro­gramme pour lequel il n’a pas reçu de man­dat. Il lui prend à pré­sent l’en­vie de réécrire notre Histoire !

Les Français, une nou­velle fois désa­bu­sés, tombent de haut. Ils per­çoivent que l’é­lite n’est plus exem­plaire, comme elle devrait l’être, mais abuse de sa posi­tion pour accu­mu­ler les pri­vi­lèges et les passe-droits. Souvenons nous des homards de François de Rugy (lire Tous nour­ris du 14 juillet 2019). Et en ce moment, les dîners clan­des­tins pour VIPs se mul­ti­plient dans les quar­tiers chics de Paris tan­dis que les pique-niques en famille sur la plage sont lour­de­ment sanc­tion­nés. Nos diri­geants édictent des règles, lèvent des impôts dont ils s’exo­nèrent aussitôt.

Les Français sont à pré­sent entiè­re­ment désem­pa­rés : que faire si les élec­tions n’y changent rien ? Toute la classe poli­tique les berne, de droite à gauche en pas­sant par le centre. Mais pire encore : les médias les enfument, les syn­di­cats sont inféo­dés, les artistes vont à la gamelle, la jus­tice est poli­ti­sée, etc. Cette exas­pé­ra­tion a trou­vé son expres­sion à tra­vers le mou­ve­ment des Gilets Jaunes. Sentant le dan­ger, la police doré­na­vant poli­ti­sée lui a oppo­sé une répres­sion féroce, dont elle pré­serve la délin­quance dans les « quartiers ».

Au secours ! Qui sauvera la France du désastre annoncé ?

Une grande ins­ti­tu­tion observe pas­si­ve­ment notre déca­dence et ne dit mot, car elle se doit d’être muette. C’est la grande muette : l’Armée. Elle prend des coups, elle est humi­liée, comme les Français, mais elle « la ferme »… jus­qu’à présent.

• L’Armée la ferme lorsque Macron rap­pelle au géné­ral Pierre de Villiers, chef d’é­tat-major des Armées que « c’est lui le chef ». Lui, le chef ? Ah, ah, ah !

• L’Armée la ferme lorsque ses com­man­dos d’é­lite perdent la vie pour sau­ver celle des autres, fussent-ils des tou­ristes en goguette (lire Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello dis­pa­rus des écrans du 17 mai 2019)

Un sol­dat est prêt à mou­rir pour la patrie.

Les devises de nos régi­ments sont riches de sens et imprègnent nos soldats :