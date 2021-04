Le 1er mai des Patriotes

Madame, Monsieur, chers Patriotes,

Ce same­di 1er mai sera une grande jour­née de patrio­tisme, de lutte et d’hu­ma­ni­té ! Pour ceux qui pour­ront être à mes côtés à Paris, pour un grand défi­lé depuis la place de la Bourse à 15h jus­qu’au minis­tère de la Santé, et pour tous les autres qui seront unis dans la bataille, nous aurons de quoi faire !

Tout ce que nous avions envi­sa­gé sur cette crise Covid se réa­lise. Notre ana­lyse est la bonne. Ainsi, ils envi­sagent un monde de QR codes et de pas­se­ports sani­taires. Ils pré­parent bien un monde de sur­veillance numé­rique et de dépen­dance à un vac­cin qui devra être injec­té trois fois puis tous les ans, y com­pris pour les enfants.

Ce qui est for­mi­dable, c’est qu’on voit par­tout des Français, et des peuples au-delà de nos fron­tières, com­prendre ce qui est en train de se pas­ser, et crier leur soif de liber­té et de véri­té ! Notre mou­ve­ment peut s’e­nor­gueillir d’être dans ce com­bat et de por­ter cette espé­rance depuis le début, sans n’a­voir jamais rien lâché ! Soyez cer­tains qu’on gagnera !

Nous avons aus­si bien ana­ly­sé le rôle affreux de l’Union euro­péenne dans cette affaire. Ces der­niers jours, nous avons eu ain­si confir­ma­tion que la France s’en­ga­geait offi­ciel­le­ment à faire la réforme de l’as­su­rance chô­mage et celle des retraites en échange du plan de relance euro­péen « Covid », qui de sur­croît va nous coû­ter 40 mil­liards de plus que ce qu’il va nous rap­por­ter. Là aus­si, nous menons un com­bat vital, celui du Frexit !

Et nous avons vu dans un son­dage cette semaine qu’il n’y a plus que 37 % des Français qui font confiance à l’Union euro­péenne : voi­là un autre motif d’espérance !

Ce 1er mai, fête du tra­vail, mais aus­si cette année fête de la liber­té, et fête de la France, nous serons très nom­breux à Paris ! Nous par­tons de la place de la Bourse, car der­rière beau­coup de nos mal­heurs, il y a la domi­na­tion de la grande finance sur nos vies et nos pays. La domi­na­tion d’une oli­gar­chie que le peuple sou­ve­rain doit chasser !

Je vous appelle à venir très nom­breux à mes côtés à Paris, il y aura de nom­breux inter­ve­nants, et l’or­chestre Patriote.

Voici la liste des ras­sem­ble­ments pour la liber­té pour la France orga­ni­sés par Les Patriotes ce same­di et ce dimanche :

SAMEDI 1er MAI :

75 PARIS 15h Cortège de la place de la Bourse (75002) à la place Pierre Laroque – avec Florian Philippot

06 NICE 14h Place Masséna – bor­dure de la cou­lée verte

19 BRIVE-LA-GAILLARDE 15h Avenue de Paris – devant le théâtre

30 NÎMES 14h30 Place de l’Esplanade

31 TOULOUSE 15h Jardin Compans Caffarelli – allée Charles Dénat

63 CLERMONT-FERRAND 14h30 Place de Jaude

64 BAYONNE 15h30 Place Péreire – cor­tège – arri­vée place de la Liberté

81 ALBI 14h30 Place du Vigan

84 AVIGNON 10h Place de l’Horloge

DIMANCHE 2 MAI :

25 PERIGUEUX 14h Parvis nord de la cathé­drale

27 ROMILLY LA PUTHENAIE 14h Eglise – défense du patri­moine suite à un incendie

Bravo aux réfé­rents et mili­tants Patriotes qui chaque semaine se donnent du mal pour faire du bien à notre pays !

Merci aus­si aux dona­teurs qui per­mettent à toutes ces actions d’exis­ter (voir tout en bas de ce mail), alors qu’é­vi­dem­ment l’État ne verse pas le moindre cen­time aux Patriotes.

Je tenais éga­le­ment à vous signa­ler la nou­velle date de notre Congrès, qui ne pour­ra pas avoir lieu le 27 juin comme pré­vu du fait du déca­lage du second tour des élec­tions régio­nales et dépar­te­men­tales. Notez que ce congrès aura lieu le dimanche 29 août 2021. Ce sera un magni­fique moment !

Enfin, voyez comme ça bouge par­mi les mili­taires fran­çais. Aujourd’hui, ils sont déjà plus de 10 000 à avoir signé la tri­bune appe­lant au patrio­tisme. Une tri­bune dans laquelle ils saluent l’en­ga­ge­ment des Gilets Jaunes, et appellent à « l’hon­neur » et à la lutte contre le « déli­te­ment de notre pays ». Face aux éphé­mères sous-ministres de la Macronie, nous devons sou­te­nir ceux qui se battent pour la France éter­nelle. Et refu­ser les menaces de sanc­tions venues d’une clique qui hait la France et insulte ses serviteurs !

Soyons forts, enthou­siastes, éner­giques, dans le ras­sem­ble­ment, cer­tains de notre vic­toire ! Je vous appelle au com­bat pour l’a­ve­nir de la France !

‪Vive Les Patriotes !

Vive la France !

Florian Philippot,

Président des Patriotes.

N.B.: Pour ceux qui sont à plus de 10 km : Déclaration de mani­fes­ta­tion : dos­sier n° 4250833 (dépo­sée le 24/​04/​2021)

