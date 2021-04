Le Diable et le Vaccin

Bill Gates a aus­si fon­dé la recherche du MIT(8) pour déve­lop­per le sup­port adé­quat, qui pour­ra être com­bi­né au “vac­cin”, pour l’identification numérique.

Une fois le sys­tème d’exploitation ins­tal­lé avec son dis­po­si­tif de tatouage à points quan­tiques pour l’identification numé­rique mis en place, l’individu sera pré­pa­ré pour sa fonc­tion future : deve­nir un object bio­lo­gique modi­fié géné­ti­que­ment, qui pour­ra être connec­té à l’internet et contrô­lé par l’intelligence arti­fi­cielle(9). La qua­trième révo­lu­tion indus­trielle sera l’ère du transhumanisme.

Sur la page 7 d’un docu­ment du Forum Économique Mondial, on peut lire :

Les récentes avan­cées tech­no­lo­giques ont ouvert une nou­velle ère, celle de « l’in­ter­net des corps » (IoB=”internet of bodies”), avec un nombre sans pré­cé­dent de dis­po­si­tifs et de cap­teurs connec­tés qui sont fixés, voire implan­tés ou ingé­rés dans le corps humain. Cela a trans­for­mé le corps humain en une pla­te­forme tech­no­lo­gique. Cet inter­net des corps va géné­rer une énorme quan­ti­té de don­nées, qu’elles soient bio­mé­triques ou rela­tives au com­por­te­ment humain.

Maintenant, en dehors du contexte tech­no­lo­gique des choses, qui est suf­fi­sam­ment inquié­tant, il y a aus­si des indices trou­blants, qui semblent aller dans le sens de la nature dia­bo­lique du « vac­cin ». Dans un entre­tien avec un rab­bin israé­lien, l’a­vo­cat alle­mand Reiner Fullmich a récem­ment fait part d’un cer­tain nombre de témoi­gnages qu’il aurait reçus de la part de témoins de per­sonnes vac­ci­nées disant « qu’elles avaient été com­plè­te­ment cho­quées par la vac­ci­na­tion et que Dieu avait quit­té leur corps. »(10)

On peut aus­si s’in­ter­ro­ger sur cette insis­tance sus­pecte de la secte à vou­loir ino­cu­ler tout le monde, y com­pris les enfants. Leur stra­té­gie est pour­tant uni­que­ment basée sur le men­songe, selon lequel, même les per­sonnes saines ne pré­sen­tant aucun symp­tôme, peuvent éga­le­ment être por­teuses du virus et consti­tuer un dan­ger « pour les autres ». Ils en appellent donc, hypo­cri­te­ment, à notre fond de morale chré­tienne pour nous inci­ter à nous sacri­fier pour notre pro­chain et à sacri­fier nos enfants pour sau­ver grand-maman. Pourtant, le simple bon sens nous dit qu’une per­sonne en bonne san­té ne peut infec­ter per­sonne avec sa bonne san­té. Une étude(11) por­tant sur 10 mil­lions de per­sonnes est bien là pour confir­mer cette bana­li­té toute simple, mais les médias évi­dem­ment ne vont pas la clai­ron­ner sur les toits, puis­qu’ils ne sont pas auto­ri­sés à pro­pa­ger tout ce qui pour­rait por­ter pré­ju­dice à la stra­té­gie vac­ci­na­toire de la secte.

On a donc suf­fi­sam­ment d’élé­ments pour com­prendre l’im­por­tance de la « vac­ci­na­tion » dans l’a­gen­da mon­dia­liste et sur­tout l’im­por­tance pour nous de com­prendre qu’il ne peut y avoir de posi­tion neutre, tolé­rante ou miti­gée par rap­port à cette abo­mi­na­tion. Quiconque n’y est pas farou­che­ment oppo­sé est, consciem­ment ou incons­ciem­ment, notre enne­mi mor­tel. Cela devrait aus­si s’ap­pli­quer à tous les vac­cins « conven­tion­nels » obli­ga­toires pour les enfants, car com­ment avoir encore confiance dans ce que ces sata­nistes leur injectent.

On voit donc que la « Grande Réinitialisation », qui devra mettre en place la mesure non encore réa­li­sée du pro­gramme de Weishaupt, qui fut reprise plus tard par le Manifeste Communiste, à savoir l’a­bo­li­tion de la pro­prié­té pri­vée, ne pour­ra se faire que lorsque chaque indi­vi­du sera équi­pé de son logi­ciel ad hoc. Seulement alors, l’é­co­no­mie mon­diale pour­ra être sabor­dée et les « corps connec­tés » pour­ront com­men­cer à rece­voir leur reve­nu uni­ver­sel, alloué en mon­naie numé­rique par l’en­tre­mise de la marque de la bête, qu’ils auront reçue à la « vaccination ».

Voilà pour­quoi la « vac­ci­na­tion » est la pierre angu­laire du mon­dia­lisme et la « Grande Réinitialisation » sera annon­cia­trice de « la fin de l’his­toire ». Ce concept vient de la kab­bale, qui est la source d’ins­pi­ra­tion de la secte judéo-sata­niste. « L’histoire n’a jamais été une évo­lu­tion vers un but quel­conque. L’histoire tend vers sa fin, et le nou­vel état qui s’en­sui­vra sera le résul­tat d’une mani­fes­ta­tion tota­le­ment nou­velle du divin. Dans les Prophètes, cette étape est appe­lée le « Jour du Seigneur », qui est tota­le­ment dif­fé­rent des autres jours : il ne peut arri­ver qu’a­près que l’an­cienne struc­ture ait été rasée. Ainsi, à l’a­vè­ne­ment du « Jour du Seigneur », tout ce que l’homme a construit dans l’his­toire sera détruit. »(12)

Le dis­cours peut sem­bler reli­gieux, mais détrom­pez-vous, l’in­ver­sion règne en maître chez les adeptes de la secte. Écoutez ce que dit George Soros, un adepte bien pla­cé dans la hié­rar­chie, à 10:33(13) : il n’est pas reli­gieux et il ne croit pas en Dieu. Cela reflète la situa­tion pré­sente en Israël, cet État à la fois maçon­nique et sio­niste, comme le montre cette vue de la Cour Suprême(14), qui fut offerte au jeune État par Lord Rothschild, réci­pien­daire de la Déclaration Balfour(15). Les vrais juifs ortho­doxes ont tou­jours été oppo­sés au sio­nisme et à la sodo­mie uni­ver­selle, qui est le mar­queur sata­nique le plus appa­rent de cette secte, qui contrôle toutes les ins­tances du judaïsme mon­dial et s’a­brite der­rière le rideau de fer de l’an­ti­sé­mi­tisme. Pourtant c’est bien cette secte qui a finan­cé le nazisme et col­la­bo­ré avec lui pour jeter les bases d’une nation juive en Palestine.

Ceux qui ont tou­jours confiance dans le dis­cours QAnon sur Trump doivent tenir compte des faits : Norman Vincent Peale était le pas­teur d’une église réfor­mée et le men­tor spi­ri­tuel de Trump(16). Peale était aus­si un franc-maçon du 33e degré(17). Dans son der­nier mes­sage pré­si­den­tiel (18), Trump accré­dite la situa­tion de pan­dé­mie, qua­li­fie les vac­cins de mira­cu­leux et demande de res­pec­ter l’é­tat de droit. Trois men­songes dans une seule phrase, c’est beau­coup, même pour un grand patriote.

En 1917, les Bolchéviques pre­naient le pou­voir en Russie. En 2020, ils ont pris le pou­voir mon­dial, appuyés par tous les ven­dus du monde.

Mazetto

