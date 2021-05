Fête des Mai 2021 à Nice : bien sombre

Histoire de la Fête des Mai

Au temps des Romains, on célé­brait déjà à Nice le renou­veau de la nature en plan­tant un « mai » (un grand pin abat­tu dans la forêt) dans un temple et en le déco­rant de guir­landes de fleurs et de lauriers.

Au cours des siècles, la cou­tume devint de dan­ser autour des mai (« vira lou mai ») dres­sés dans des endroits sym­bo­liques du Vieux-Nice, en man­geant des spé­cia­li­tés, en jouant au « pilou » ou au « vitou », et en éli­sant une « Reine des mai ».

Le « fes­tin » se déroule désor­mais au beau milieu des oli­viers cen­te­naires des Jardins des Arènes de Cimiez, construits sur les ruines de l’ancienne cité romaine de Céménelum.

[Source : Nice Panorama]