Ma semaine d’observation de l’info (2 mai 2021)

Mardi 27 avril 2021

Beaucoup de bruit autour de la décla­ra­tion des géné­raux, publiée dans « Valeurs Actuelles » la semaine der­nière. Nous y reve­nons dans plu­sieurs articles.

Parmi toutes les réac­tions enre­gis­trées après celle lettre, j’ai quand même noté par­ti­cu­liè­re­ment celle de Jean-Luc Mélenchon. Dans une confé­rence de presse don­née hier, il s’est fen­du de deux phrases par­ti­cu­liè­re­ment offen­sives :

« Le jour­nal “Valeurs Actuelles” s’est don­né pour mis­sion d’ap­pe­ler à l’in­sur­rec­tion. Il a publié à sa Une un appel à l’in­sur­rec­tion de Philippe de Villiers. »

Et un petit rap­pel pour les igno­rants que nous sommes :

« Il est inter­dit par la consti­tu­tion fran­çaise d’at­ten­ter à la forme répu­bli­caine de l’État. L’appel à l’in­sur­rec­tion est punie (sic) par les articles 412–4 et 412–6 du code pénal. »

Avant de faire de la déla­tion à l’en­contre de Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon aurait dû prê­ter atten­tion aux pro­pos de Philippe de Villiers qui appelle à « l’in­sur­rec­tion des consciences ».

Comme d’ha­bi­tude Jean-Luc Mélenchon n’est bon que pour dis­tri­buer des leçons et des mau­vais points répu­bli­cains à ses enne­mis sans la moindre gêne. Heureusement, il en est par­mi eux qui peuvent lui rap­pe­ler cer­taines de ses décla­ra­tions antérieures…

Mercredi 28 avril 2021

On ne s’en­nuie jamais avec l’ex­trême gauche. Chaque semaine apporte son lot de décla­ra­tions tra­dui­sant la sin­cé­ri­té, franche ou sup­po­sée de ses ténors.

Cette semaine, après Mélenchon, c’est Julien Bayou qui ouvre le bal pour « Les Verts ».

Julien Bayou, c’est le secré­taire natio­nal d”« Europe Écologie Les Verts », can­di­dat à la pré­si­dence de la Région Île-de-France dans le cadre des élec­tions régio­nales de juin 2021.

Monsieur Bayou, en cam­pagne donc, cible par­fai­te­ment l’en­ne­mi, ou plu­tôt les enne­mis numé­ro 1 de sa mou­vance : les chas­seurs et les « boo­mers », enten­dez par là tous les autoch­tones nés après la guerre, qui ont béné­fi­cié de tout sans jamais souf­frir de rien, bref, les res­pon­sables de tout ce qui ne va plus aujourd’­hui dans notre beau pays : « Pour défendre leurs inté­rêts, les chas­seurs, les boo­mers et tous les autres iront voter en juin pro­chain. Et pour défendre le cli­mat, est-ce que vous, vous pour­rez voter ? » Suit une injonc­tion à véri­fier son ins­crip­tion sur les listes élec­to­rales, illus­trée par deux belles affiches :

Jeudi 29 avril 2021

En décou­vrant les affiches de Julien Bayou, trem­blant devant la pos­si­bi­li­té de voir les chas­seurs et les « boo­mers » se rendre dans les bureaux de vote en juin, cer­tains de nos com­pa­triotes autoch­tones ont déci­dé de suivre cette idée et d’ap­pe­ler au vote en pré­ci­sant le risque que pré­sen­taient cer­tains en allant voter éga­le­ment. Des affiches un peu moins vertes, un peu plus sombres, sau­ront-elles convaincre à leur tour ?

Vendredi 29 avril 2021

Sept Italiens, dont d’anciens membres des Brigades Rouges, condam­nés en Italie pour des actes de ter­ro­risme com­mis dans les années 1970–1980 et fai­sant l’objet d’un man­dat d’arrêt, ont été inter­pe­lés en France, mer­cre­di 28 avril, à la demande de l’Italie, a annon­cé l’Élysée.

L’Élysée a pré­ci­sé que ces extra­di­tions entraient par­fai­te­ment dans le cadre de la « doc­trine Mitterrand », puisque l’an­cien pré­sident s’était enga­gé ver­ba­le­ment en 1985 à ne pas extra­der les anciens acti­vistes ita­liens d’extrême gauche réfu­giés en France, à l’exception de ceux qui auraient com­mis des crimes de sang. (On se sou­vient de l’af­faire Battisti, qui, pro­té­gé par cette doc­trine, était reve­nu en France après une cavale au Mexique. L’affaire avait défrayé la chro­nique en 1990.)

Parmi les inter­pe­lés, y a t‑il le ou les meur­triers de Sergio Ramelli, jeune étu­diant de 18 ans, mili­tant natio­na­liste, assas­si­né devant chez lui le 13 mars 1975 par des mili­tants gau­chistes armés de clés anglaises ? Il mour­ra le… 29 avril, il y a 46 ans aujourd’­hui.

Chaque année, ses amis mani­festent à Milan dans la rue qui porte désor­mais son nom, en mémoire de ces patriotes vic­times de la haine rouge.

Samedi 1er mai 2021

L’heure la plus chère du monde !

Dans un cour­rier envoyé ce mer­cre­di 28 avril à Carole Delga, la pré­si­dente (PS) de la Région, et à Jean-Luc Moudenc, le pré­sident (LR) de Toulouse Métropole, le Premier ministre Jean Castex a annon­cé que l’État s’engagera à hau­teur de 4,1 mil­liards d’euros dans le pro­jet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse.

Après le désastre éco­no­mique dû à la crise de la Covid, le gou­ver­ne­ment s’en­gage donc à payer une telle somme (donc à s’en­det­ter encore et encore), pour faire gagner un peu plus d’une heure aux voya­geurs en train entre Paris et Toulouse, on croit rêver.

Un tra­cé d’en­vi­ron 200 km, sup­pri­mant des hec­tares de terres agri­coles en expro­priant les exploi­tants, détrui­sant les pay­sages, on conti­nue dans la gabe­gie.

Est-ce parce que la ville de Prades (dont Jean Castex était le maire jus­qu’à sa nomi­na­tion à Matignon) se trouve à quelques enca­blures de la ville rose que le pre­mier ministre a pris cette déci­sion ? On peut légi­ti­me­ment se le demander…

Bonne semaine à tous, et à dimanche prochain.…

Patrice LEMAÎTRE