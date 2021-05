Déconstruction : la « cancel culture »

ou « Quand San Francisco s’embrume… »

Deux jour­na­leux du – San Francisco SF Gate – ont pris le relais des plaintes émises par des per­sonnes ayant pro­fi­té d’un spec­tacle offert par le parc Disney d’Anaheim en Californie. Il s’a­git de « Blanche Neige », et ce n’est pas l’hor­rible sor­cière qui pose pro­blème, mais l’hor­rible bai­ser don­né (ou plu­tôt pris) par le prince char­mant qui entre­prend ain­si de réveiller la belle.

Parce qu’il s’a­git d’a­près eux, « d’un bai­ser don­né ou pris, sans son consen­te­ment ! Et que ceci n’est pas du véri­table amour ! Il faut apprendre aux enfants qu’embrasser, quand les deux par­ties n’ont pas la volon­té de s’en­ga­ger, n’est pas ok ! » Des par­ti­sans de la puni­tion ont donc deman­dé une autre fin pour le film d’animation…

Outre le fait que peu s’in­ter­rogent sur les véri­tables mes­sages offerts par l’œuvre de Walt Disney, on pour­rait, quand même, aus­si se deman­der, puisque per­sonne ne semble s’en offus­quer, ce que Blanche Neige pou­vait bien faire, seule, dans une mai­son avec sept nains !…

Finalement, je me demande si, au vu de toute cette décons­truc­tion orches­trée de par le monde, il ne serait pas plu­tôt envi­sa­geable de décons­truire une cer­taine huma­ni­té, ce mal non essen­tiel, et de lui offrir, enfin, une véri­table fin…

Alexandra SCHREYER