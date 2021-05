Régionales : les grandes manœuvres, mais quid des projets ?

L’exaspération des Français, face à l’incurie de nos gou­ver­nants inca­pables de trou­ver solu­tion aux pro­blèmes majeurs qui les accablent, inquiète les appa­reils poli­tiques qui voient de plus en plus le spectre d’une vic­toire du Rassemblement National se maté­ria­li­ser. La République en Marche d’Emmanuel Macron qui ne repose sur aucun fon­de­ment solide s’emploie donc à semer la ziza­nie à droite pour réduire Les Républicains à la por­tion congrue, pour­sui­vant ain­si la stra­té­gie qui lui a per­mis de se débar­ras­ser de la gauche en 2017.

En région PACA, c’est un sacré pavé dans la mare de LR que Jean Castex vient de jeter en reti­rant la liste de son par­ti, menée par Sophie Cluzel, de la course à la Région au pro­fit de Renaud Muselier, can­di­dat offi­ciel de la droite répu­bli­caine mais sur­tout très Macron-com­pa­tible. Aussitôt, les cris d’orfraies ont reten­ti et les accu­sa­tions de tra­hi­son ont fusé à l’endroit du can­di­dat offi­ciel de la droite dite « tra­di­tion­nelle ». Éric Ciotti ne déco­lère pas : « Si Muselier fait alliance, il aura la défaite et le déshon­neur », clame-t-il par tweet inter­po­sé. Quant au patron de LR, Christian Jacob, il dénonce « des petites manœuvres élec­to­rales », décla­rant : « La peur de perdre des uns, ajou­tée au cynisme des autres, n’a jamais fon­dé une ligne poli­tique ». Et de reti­rer aus­si­tôt l’investiture du par­ti au can­di­dat renégat.

Ce à quoi le dési­gné vilain petit canard répond non sans per­ti­nence : « Hier, ma famille poli­tique me sou­te­nait à l’unanimité, car j’étais le meilleur pour la région. Aujourd’hui, parce que Jean Castex annonce reti­rer la liste LREM, je suis accu­sé de tra­hi­son ! Comment com­prendre cette agres­si­vi­té, alors que je com­bats le Rassemblement National ? ». Et de rajou­ter, cin­glant, à l’intention d’Éric Ciotti : « Je les ai évi­tés [la défaite et le déshon­neur] en appe­lant à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Lui pas. Nous n’avons clai­re­ment pas la même idée de la droite, ni de la France ». Bref, on est entré dans la grande les­sive du linge sale en famille.

Ce pitoyable psy­cho­drame résulte néan­moins des inten­tions clai­re­ment affi­chées de Renaud Muselier de faire alliance avec Sophie Cluzel, au second tour de l’élection, pour « faire bar­rage » à Thierry Mariani, le can­di­dat du RN.

Car on en est tou­jours là, dans notre pays depuis plus de qua­rante ans : empê­cher la dite « eSStrême droîte » de gagner du ter­rain où que ce soit.

C’est deve­nu l’unique objec­tif de nos lea­ders poli­tiques sou­cieux de se main­te­nir coûte que coûte et celui-ci est lar­ge­ment pas­sé au-des­sus du débat d’idées. L’invasion migra­toire et le rem­pla­ce­ment de popu­la­tion, le com­mu­nau­ta­risme et le sépa­ra­tisme, l’insécurité en pro­gres­sion expo­nen­tielle, le ter­ro­risme isla­miste, le chô­mage de masse dû à la mon­dia­li­sa­tion effré­née, la pres­sion fis­cale, l’absence d’avenir pour notre jeu­nesse, la décom­po­si­tion de la famille, le déclin de la socié­té, tout cela ne compte pas ! L’unique enjeu, c’est de « faire bar­rage » au RN qui repré­sen­te­rait le péril suprême pour notre pays. C’est un peu court, jeune homme, aurait dit Cyrano.

Quid des projets dans cette campagne grotesque ?

Car, il faut bien se rendre à l’évidence, le débat d’idées en est tota­le­ment exclu. Il se résume pour le moment à un échange de com­men­taires concer­nant les manœuvres des uns et des autres, les petits cal­culs, les polé­miques, les conflits d’égos, etc. Et la région PACA n’est pas un cas unique : on retrouve des sché­mas ana­logues en Centre-Val-de-Loire, en Pays-de-la-Loire, en région Grand-Est, en Auvergne-Rhône-Alpes… Et puis, les Hauts-de-France où le très contro­ver­sé Éric Dupont-Moretti vient d’annoncer sa can­di­da­ture à la pré­si­dence de région. Quel est son pro­jet pour les Picards et les Ch’tis ? Réponse du can­di­dat : « chas­ser le RN ».

De mul­tiples son­dages montrent, depuis quelques années, que de plus en plus de Français déplorent la cor­rup­tion mas­sive des hommes poli­tiques qui ne roulent que pour leurs ambi­tions, leurs petits inté­rêts et leurs pré­bendes. « Mais d’où vient cette convic­tion ? », s’interroge benoî­te­ment France Info sur son site. La réponse est dans la ques­tion, me semble-t-il.

Charles André

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »