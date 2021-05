À la naissance de l’Armée française

Bravo pour le résu­mé d’Éric Verhaeghe concer­nant l’his­to­rique du rap­port entre la Franc-Maçonnerie et l’Armée, mais…

labourons plus profond encore !

Il convient en effet de remon­ter plus loin : la fon­da­tion, en France, de la pre­mière loge à Saint-Germain-en-Laye, au début du XVIIIe siècle, par des offi­ciers de la Garde Écossaise (créa­tion par Charles VII en 1422) qui appar­te­nait à la mai­son du roi.

On par­le­ra de « Rite écos­sais ancien et accep­té » puis, dans la der­nière par­tie du siècle de « Rite écos­sais rec­ti­fié », fon­dé par le Lyonnais Jean-Baptiste Willermoz.

Ces offi­ciers écos­sais nous recon­duisent à l’al­liance entre la France et l’Écosse, à Robert Bruce et aux Templiers réfu­giés en Écosse (conser­va­toire de tra­di­tions cel­tiques) et à la fon­da­tion de l’Ordre che­va­le­resque de Saint André du Chardon (char­don, latin car­do, la direc­tion nord-sud ou plu­tôt l’in­verse, la direc­tion du retour vers un « Nord » hau­te­ment sym­bo­lique : l’Hyperborée, Apollon et le ber­ceau de la race blanche).

Autre aspect : le rap­port entre Templiers et construc­teurs de cathé­drales. Difficile de faire plus enra­ci­né. Certains des offi­ciers « fac­tieux », éga­le­ment gra­dés Maçons, ont sans doute quelques livres de Guénon et d’Évola dans leur bibliothèque.

Ces offi­ciers pré­ten­dû­ment fac­tieux n’i­gnorent pas que le fon­de­ment réel de la Franc-Maçonnerie est polaire. « Il n’y a pas d’ou­ver­ture au Nord dans la loge car ce lieu se situe pré­ci­sé­ment au Nord » est-il écrit dans l’un des textes fon­da­teurs de la Franc-Maçonnerie.

Il leur manque tou­te­fois la source du sym­bo­lisme euro­péen, issu de temps très anciens, et qui « confi­gure » notre iden­ti­té eth­nique albo-euro­péenne. Il est regret­table que ces mili­taires ne fassent pas réfé­rence aux tra­vaux de Paul-Georges Sansonetti, l’in­tro­duc­tion du Graal d’Apollon mais aus­si la conclu­sion de La Cathédrale polaire des Runes).

Travaux qui montrent que l’é­querre (dis­po­sée qua­dru­ple­ment comme le dit un ancien rituel com­pa­gnon­nique) et le com­pas qui l’en­traîne dans un mou­ve­ment rota­tif, ren­voient à un sym­bole bien connu (ou plu­tôt « défa­vo­ra­ble­ment trop connu » des milieux auto­pro­cla­més huma­nistes) qui figure « l’ac­tion du Principe (syno­nyme de divin) à l’é­gard du monde » et repré­sente le Pôle.

Il nous serait aisé de reprendre les fon­de­ments de la Franc-Maçonnerie en les débar­ras­sant de tous les miasmes « déser­tiques » (euphé­misme pour évi­ter une dési­gna­tion directe) dépo­sés depuis 300 ans (1717, sou­vent par igno­rance de l”«aryanité » du Compagnonnage ori­gi­nel) et en rame­nant l’emblématique de la loge à son ori­gine com­pa­gnon­nique (pré­sente dans les trois pre­miers grades, Apprenti, Compagnon, Maître). Puis, à par­tir de là, les ensei­gner sur ce que « réver­bère » ce sym­bo­lisme construc­tif sans lequel le génie de notre conti­nent ne serait pas appa­ru dans l’art roman et le gothique.

Sur un plan méta-his­to­rique, il est fas­ci­nant de voir que les évé­ne­ments actuels ramènent la notion de défense de la Patrie soixante ans exac­te­ment après le Putsch d’Alger (Salan et Zeller étaient membres de la Franc-Maçonnerie).

Grand salut.