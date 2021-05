La démocratie représentative en déperdition

Régionales en Paca : de L’UMPS à LREM, le feuille­ton conti­nue… rien ne change ! Renaud Muselier : « Le bon sens vou­drait que LREM me sou­tienne. » Jean Castex : « La majo­ri­té pré­si­den­tielle répond très favo­ra­ble­ment à l’initiative de Renaud Muselier, Sophie Cluzel et des repré­sen­tants de la majo­ri­té par­le­men­taire vont inté­grer le dis­po­si­tif qu’il conduit. » Christian Jacob : « Nous allons reti­rer l’investiture LR à Renaud Muselier. » Éric Ciotti : « Pour moi, Renaud Muselier ne fait plus par­tie des Républicains. » Renaud Muselier : « Il n’y aura aucun membre du gou­ver­ne­ment, ni aucun par­le­men­taire LREM sur ma liste. » Christian Jacob : « Nous main­te­nons fina­le­ment notre inves­ti­ture à Renaud Muselier. » Hubert Falco : « Je décide de reprendre ma liber­té. Je quitte donc le par­ti Les Républicains. » Gabriel Attal : « Il y aura bien sûr des can­di­dats LREM sur la liste de Renaud Muselier. » Sophie Cluzel : « Je diri­ge­rai une liste LREM pour les élec­tions régio­nales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. » Christian Estrosi : « Je m’en vais de LR. Les fon­da­men­taux por­tés par Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont ma réfé­rence. »

Les règlements de compte se mul­ti­plient [au RN ]. La faute à la com­mis­sion natio­nale d’investiture ( CNI ) dont les réunions ont été ponctuées, ces dernières semaines, par des échanges virils, des cla­quages de porte en série et des menaces de démission. En fait, la CNI décide de tout, ne lais­sant aucune marge aux têtes de liste régionales dans le choix de leurs têtes de listes départementales et can­di­dats en posi­tion éligible. Tout est décidé à Nanterre par un trio ultra-mari­niste, déserteur du Chemin des Dames, le député Bruno Bilde, le maire d’Hénin-Beaumont, Steeve Briois et le maire de Fréjus, David Rachline. Le trio dia­bo­lique, hétérophobe, qui a complètement ver­rouillé le système avec l’appui de la présidente du RN , est accusé d’instruire en interne un large procès en “anti-mari­nisme” de tout ce qui serait trop iden­ti­taire, catho­lique, natio­na­liste ou trop conservateur.

Ce fonc­tion­ne­ment tyran­nique a évidemment choqué les nou­veaux ralliés du RN , dont l’ancien secrétaire d’Etat UMP , Thierry Mariani. Après avoir patienté sur les marches du siège, on vint lui annon­cer que les can­di­dats qu’il pro­po­sait dans le Var étaient passés à la trappe, au pro­fit de petits copains de David Rachline. Fou de rage, il s’apprêtait à annon­cer son retrait quand il fut rat­trapé in extre­mis, obte­nant que deux de ses can­di­dats fussent sauvés.