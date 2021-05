Ma semaine d’observation de l’info (16 mai 2021)

Lundi 10 mai 2021

Élections dépar­te­men­tales près de Montpellier.

Sur une pho­to de campagneLREM, la rem­pla­çante Sara Zemmahi porte le voile isla­mique, avec le slo­gan reven­di­quant : « Différents mais unis pour vous ! » Ce qui, vous en convien­drez, fait un peu désordre pour un par­ti qui a juré il y a quelques semaines de tout faire pour lut­ter contre le sépa­ra­tisme, en par­ti­cu­lier musul­man.

Le vice-pré­sident du Rassemblement National, Jordan Bardella a aus­si­tôt inter­pe­lé Marlène Schiappa au sujet de cette can­di­da­ture. Mais c’est le délé­gué géné­ral du par­ti macro­niste Stanislas Guérini, qui a réagi pres­te­ment : « Les valeurs por­tées par LREM ne sont pas com­pa­tibles avec le port osten­ta­toire de signes reli­gieux sur un docu­ment de cam­pagne élec­to­rale ». Il a ain­si mena­cé : « Soit ces can­di­dats changent leur pho­to, soit LREM leur reti­re­ra leur sou­tien », approu­vé par l’ad­jointe du ministre de l’Intérieur.

Ce qui a fait dire à Cécile Rilhac, dépu­tée macro­niste du Val‑d’Oise que c’é­tait une déci­sion… d’ex­trême droite !

Mardi 11 mai 2021

Les 11, le 12 et, le 13 mai : ce sont les Saints de Glace ! Tout le monde ou presque le sait, beau­coup peuvent citer quelques pro­verbes s’y rap­por­tant, quelques uns peuvent les nom­mer.… Voici quelques expli­ca­tions.

Chaque année aux envi­rons du 12, 13 mai, la Terre tra­verse un disque de pous­sières dif­fuses dans le sys­tème solaire, pro­ve­nant de rési­dus du pas­sage d’une comète. Durant quelques heures, cette pous­sière repré­sente un obs­tacle aux rayons du soleil, ce qui cause ce refroi­dis­se­ment qui revient régu­liè­re­ment chaque année. À noter que six mois plus tard, la Terre croise à nou­veau cette tra­jec­toire, mais cette fois-ci de l’autre côté, ce qui fait que les rayons du soleil sont cette fois-ci réflé­chis par les pous­sières, pro­vo­quant une élé­va­tion des tem­pé­ra­tures. C’est « l’é­té de la saint Martin », aux alen­tours du 11 novembre.

Ces « saints de glace », si l’on se réfère aux calen­driers anciens, sont Mamert (ancien évêque de Vienne dans la Drôme), Pancrace (mar­ty­ri­sé à Rome en 304) et Servais (et non Gervais comme il m’ar­rive de le lire) qui fut évêque de Tongres en Belgique (tout comme… saint Perpète) en 384.

Cette période de trois ou quatre jours est sen­sée rame­ner le froid dans cette période avan­cée du prin­temps, ou tout au moins signi­fier la fin du risque des gelées :

« Avant Saint-Servais : point d’é­té, après Saint-Servais : plus de gelée. »

Les saints de glace sont sui­vis un peu plus tard (le 25 mai) par saint Urbain, annon­çant la vraie fin des risques :

« Quand la saint Urbain est pas­sée, le vigne­ron est ras­su­ré. »

« Mamert, Pancrace, Servais sont les trois saints de glace, mais saint Urbain les tient tous dans sa main. »

Tous les jar­di­niers qui s’y connaissent diront bien qu’il ne faut rien plan­ter avant ces jour­nées, sous risque de gelées assas­sines.

Dernière anec­dote, ne cher­chez plus ces trois (ou quatre) saints dans votre calen­drier pré­fé­ré, ils ont été rem­pla­cés par Estelle, Achille, et Rolande (et Sophie) en 1960. Il ne fal­lait pas lais­ser sub­sis­ter ces vieilles croyances pay­sannes qui engen­draient encore des pra­tiques rituelles pour déjouer cette « malé­dic­tion agri­cole ».

Les « saints de glace » ont ain­si dis­pa­ru du calen­drier, mais comme disait Carl Gustav Jung, ils sub­sistent encore dans notre incons­cient collectif.

Mercredi 12 mai 2021

Audrey Pulvar est une jour­na­liste célèbre. De gauche (pléo­nasme), un peu verte sur les bords, ça fait tou­jours bien chez les bobos pari­siens. Amie d’Anne Hidalgo, elle est can­di­date pour les régio­nales en Île-de-France où elle n’a aucune chance face à Valérie Pécresse même en comp­tant sur les voix socia­listes, vu qu’il n’en reste plus beau­coup. Aussi essaie-t-elle de rameu­ter quelques voix éco­lo­gistes, et pour cela, c’est à leur inten­tion qu’elle a fait une décla­ra­tion his­to­rique : « Je pense que le réchauf­fe­ment cli­ma­tique favo­rise le vote pour les extrêmes » (sous-enten­du pour le Rassemblement National ) !

Plus forte que Greta Thunberg dans le catastrophisme !

Jeudi 13 mai 2021

Un jeune homme pète les plombs dans le Gard, tue son patron et un autre de ses col­lègues, dis­pa­raît dans la nature et prend le maquis, toutes les gen­dar­me­ries de la région à ses trousses, des appels lan­cés par les forces de l’ordre et son propre père. On apprend ce soir que le pro­cu­reur de la République à Nîmes a dres­sé le por­trait d’un homme « soli­taire », sans rela­tion ami­cale, et « apte à la sur­vie en milieu hos­tile ». Cependant « on n’a retrou­vé dans sa docu­men­ta­tion per­son­nelle et sur le plan infor­ma­tique aucune rela­tion avec une struc­ture sur­vi­va­liste, aucun stage de sur­vi­va­lisme, aucun pro­pos démon­trant qu’il adhère à l’idéologie sur­vi­va­liste ».

Valentin Marcone, 29 ans, est tou­jours armé du pis­to­let auto­ma­tique, avec lequel il aurait com­mis les meurtres mar­di, et sur­tout d’un fusil à lunette qu’il manie à la per­fec­tion. Il venait tra­vailler avec un gilet pare-balles depuis plu­sieurs jours et avait un « com­por­te­ment para­noïaque ». Un tableau des­crip­tif com­plet de la per­sonne toutes les infor­ma­tions ont été don­nées immé­dia­te­ment aux jour­na­listes.

Avignon la semaine der­nière, un contrôle de police sur des petits dea­lers tourne mal et un des poli­ciers est froi­de­ment abat­tu de deux balles de pis­to­let.

La traque com­mence rapi­de­ment et l’au­teur des faits, ain­si que son com­plice sont arrê­tés à un péage d’au­to­route alors qu’ils pre­naient la fuite en Espagne.

Depuis, hors le fait que le com­plice a recon­nu que son com­pa­gnon était bien le tireur, aucune infor­ma­tion sur celui-ci, hor­mis un témoi­gnage de sa sœur : « Ce n’est pas la bonne per­sonne, c’est quel­qu’un qui veut lui faire por­ter le cha­peau. Mon frère, c’est quel­qu’un d’as­sez calme, de très res­pec­tueux ».

Pourquoi tant de différences ?

Vendredi 14 mai 2021

Série LR et LREM, je t’aime moi non plus, sai­son 8 épi­sode x

Suite à un son­dage en Provence Alpes Côte d’Azur, don­nant la liste RN menée par Thierry Mariani en tête au pre­mier tour des élec­tions régio­nales, devant la liste de Renaud Muselier, de nou­velles réac­tions se sont fait entendre :

Sarkozy : « Arrêtez les conne­ries, fer­mez le ban ! »

Christian Jacob : « Le Premier ministre devient le meilleur car­bu­rant du Rassemblement National »

Gabriel Attal : « LR est en train de deve­nir un satel­lite du Rassemblement National »

Sophie Cluzel : « J’apporte mon sou­tien à la liste que conduit Renaud Muselier »

Alors qu’Europe1 nous dévoile la han­tise du gou­ver­ne­ment de voir des Régions rem­por­tées par le RN :

« Les effets d’i­mage seraient très néga­tifs pour l’exé­cu­tif. À cha­cun de leurs dépla­ce­ments dans le Sud, les membres du gou­ver­ne­ment seraient ain­si accueillis par un pré­sident de Région RN »

« Autre consé­quence très embar­ras­sante, estime l’exé­cu­tif : le fes­ti­val de Cannes. Pour de très nom­breux ministres, il est insup­por­table d’i­ma­gi­ner des élus RN appa­raître sur les pho­tos des maga­zines, à côté d’ac­teurs et de per­son­na­li­tés du monde entier. »

Voilà leurs vraies pré­oc­cu­pa­tions : la dis­pa­ri­tion de l’entre-soi sur les pho­tos… Quant à leur pro­gramme… à vous de fouiller pour le cher­cher. Le seul mot d’ordre : faire bar­rage au RN ! Aux élec­teurs d’ap­pré­cier.

Ça vient de tom­ber : Muselier a dépo­sé ses listes offi­cielles, on retrouve donc sur les listes Christian Estrosi, tête de liste dans les Alpes-Maritimes, François de Canson, maire de La Londe et tête de liste dans le Var. Dans les Hautes-Alpes, c’est Chantal Eyméoud qui sera tête de liste, David Gehant sera pour sa part, tête de liste, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Enfin, Bénédicte Martin, dans le Vaucluse.

Samedi 15 mai 2021

Fin de semaine ordi­naire en Macronie.

Un poli­cier dans le coma après avoir reçu une bou­teille sur le crâne lors d’une inter­ven­tion parce que des « jeunes » lan­çaient des pro­jec­tiles, refu­sant de res­pec­ter le couvre-feu pour cause de Ramadan, à Rive de Giers dans la Loire. Il est entre la vie et la mort.

Une ado­les­cente de 17 ans tuée à coups de cou­teau à Évry, suite à une his­toire de riva­li­té sur les réseaux sociaux. Le cou­pable pré­su­mé, qui avait pris la fuite, a été inter­pel­lé en fuite : il a 15 ans.

À Brest, les jeunes qui là aus­si devaient fêter le Ramadan jeu­di soir, ont com­men­cé par brû­ler des voi­tures, puis atta­quer les pom­piers qui venaient éteindre les feux.

Les poli­ciers appe­lés en ren­fort ont fina­le­ment reçu l’ordre de ne pas inter­ve­nir pour « des motifs en lien avec une atti­tude fes­tive, tapage, ras­sem­ble­ment de per­sonnes, feu d’artifice ». Au moins, aucun poli­cier n’a été bles­sé !

C’est dans ce contexte d’a­ban­don total de la rue aux hordes musul­manes qu’une tri­bune de poli­ciers vient à son tour com­plé­ter celles des mili­taires qui ont fait tant de bruit la semaine der­nière. Toutes concèdent à la même conclu­sion : la guerre approche à grands pas. Sera t‑elle civile, sociale ou raciale ?









Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE