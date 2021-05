Les fangeux

Jusqu’ici nous avions,

• le contrôle tech­nique pour la voi­ture

• le diag­nos­tic pour la mai­son

• et main­te­nant, le – Pass Sanitaire – pour l’é­tat de notre corps…

Nous sommes deve­nus en peu de temps comme autre­fois les ani­maux dans la loi, des meubles ou des objets du quotidien.

Bien sûr, on nous serine qu’il s’a­git d’une « mesure pro­vi­soire »… Pas sûr. Parce que des inter­ve­nants appar­te­nant au domaine médi­cal viennent, comme d’ha­bi­tude nous pous­ser leur chan­son­nette scien­ti­fique qui se veut, non seule­ment convain­cante, mais exi­geante, ciblant en par­ti­cu­lier les récal­ci­trants, qu’il va fal­loir comme dans une valse à trois temps, inci­ter, convaincre, obli­ger… et, empor­té par une fougue colé­rique, l’un d’eux s’est même excla­mé, qu’il allait fal­loir uti­li­ser des moyens un peu plus forts, des avan­tages peut-être ou la per­sua­sion, parce que pour faire la fête, il faut être vacciné !

Y’a donc d’la joie… mais pas tant que ça, parce qu’il a ajou­té que si rien ne fonc­tion­nait dans ce sens, cette – fange – de la popu­la­tion allait devoir plier sous le joug de l’au­to­ri­té. C’est juste une ques­tion de temps. Soulignons que le « fan­geux » qui refuse de rece­voir une injec­tion (de sur­croît pour cer­tains dans des vélo­dromes ce qui est d’un mau­vais goût abso­lu…) est donc assi­mi­lé à un être boueux, vaseux, à un marais dans lequel on s’embourbe, à une por­che­rie dans laquelle se vautrent les cochons, à quelque chose d’ab­ject et de mépri­sable. Résistants à la som­ma­tion, vous serez donc doré­na­vant consi­dé­rés comme des pour­ceaux mal­sains et gluants, des pes­ti­fé­rés, des reje­tés de la com­mu­nau­té. Qu’on se le dise.

Alexandra SCHREYER