Ma semaine d’observation de l’info (23 mai 2021)

Dimanche 16 mai 2021

Ènième conflit israé­lo-pales­ti­nien…

Au moins cette fois, les choses deviennent de plus en plus claires, même pour les aveugles. Et les Français peuvent ouvrir les yeux. Ne nous y trom­pons pas, au-delà du vieux conflit entre les deux peuples, c’est une guerre civile qui se déclare en Israël, dans les villes mêmes où juifs et musul­mans vivaient jus­qu’à pré­sent en bonne entente. Le « vivre ensemble » fonc­tion­nait. C’est un scé­na­rio déjà vu jadis en Yougoslavie, ou au Liban. On le constate éga­le­ment aux USA, ou au Brésil. Ça vient aus­si en France : une socié­té plu­ri-eth­nique, mul­ti­cul­tu­relle ne peut pas être viable. Elle ne finit par por­ter que de la vio­lence, de la décul­tu­ra­tion, de l’en­sau­va­ge­ment et la mort. Cela se passe par­tout dans le monde. Qui donc a inté­rêt à sus­ci­ter ces conflits ?

Quand on voit les mani­fes­ta­tions de sou­tien aux Palestiniens dans les villes de France, appuyées par l’is­la­mo-gau­chisme, on est en droit de s’in­quié­ter de la repro­duc­tion de ce conflit sur nos territoires.

Lundi 17 mai 2021

Parlons foot ! C’est bien­tôt l’Euro, et avec lui, la somme de pro­vo­ca­tions habi­tuelles pour les non ama­teurs que nous sommes.

Commençons par une équipe très « macro­nienne ». En effet selon l’ex­pres­sion deve­nue culte du pré­sident, cette équipe est « en même temps » de France… et d’Afrique, magni­fique grand écart !

Ensuite, retour chez les Bleus de l’in­fame Benzema, le voyou mil­lion­naire, pas encore jugé pour son chan­tage à la sex­tape sur son coéqui­pier blanc Mathieu Valbuena. Le fait qu’au­cun ver­dict ne soit encore tom­bé a auto­ri­sé Didier Deschamps à rap­pe­ler celui qui se refuse à chan­ter la Marseillaise et qui énonce sans honte que son pays c’est l’Algérie, que la France… c’est juste pour le fric !

Quant à la Fédération Française de Football, pour « chan­ter » l’hymne de l’Euro, elle a choi­si le rap­peur Youssoupha qui inter­prè­te­ra « Écris mon nom en bleu ». On ne sait pas encore si c’est un pro­jet de fémi­ni­cide ou pas… Là encore, il mérite bien l’hon­neur pour avoir chanté :

La France un pays d’escrocs.

Ils ont volé nos œuvres d’arts qu’ils ont mis dans leurs expos. […]

Et tu com­pren­dras pour­quoi on aime sif­fler la Marseillaise.

Un Euro de rêve pour le mul­ti­cul­tu­ra­lisme à sens unique. Les élec­tions auront lieu pen­dant la com­pé­ti­tion.… pensez‑y !

Mardi 18 mai 2021

Série « LR et LREM, je t’aime moi non plus », sai­son 8 épi­sode x

Finalement, Christian Jacob, qui pen­sait la semaine der­nière reti­rer l’in­ves­ti­ture LR à la liste de Renaud Muselier, change à nou­veau de cap, et finit même par lui appor­ter son soutien !

À l’issue d’un conseil stra­té­gique de son par­ti au cours duquel cer­tains élus ont deman­dé à nou­veau de reti­rer cette inves­ti­ture, le pré­sident de LR a fina­le­ment décla­ré : « Dans la conti­nui­té et fiers du bilan du man­dat écou­lé, nous sou­hai­tons la vic­toire de Renaud Muselier pour les régio­nales du 27 juin pro­chain empê­chant ain­si le bas­cu­le­ment au Rassemblement National » tout en recon­nais­sant que Renaud Muselier « a fait une faute et une erreur d’analyse poli­tique, (…) cédant ain­si aux manœuvres ély­séennes ».

Pour cette faute et erreur d’a­na­lyse poli­tique, Muselier reçoit donc le sou­tien offi­ciel de son par­ti pour sa liste com­mune avec LREM.

On n’en­tend plus Éric Ciotti, et au fait, que fera t‑il en cas plus que pro­bable de 2e tour Mariani-Muselier ? On prend les paris ?

Addendum en date du jeu­di 20 mai : Éric Ciotti a dû m’en­tendre pen­ser très fort, puis­qu’il vient d’an­non­cer à Jean-Jacques Bourdin qu’il n’ex­cluait pas de voter Muselier au second tour selon « la confi­gu­ra­tion ». CQFD !

Mercredi 19 mai 2021

Manifestation des poli­ciers devant l’Assemblée natio­nale.

Succès pour ceux qui sont depuis trop long­temps, de plus en plus sou­vent, et de plus en plus vio­lem­ment, la cible de la racaille ensau­va­gée des ban­lieues « sen­sibles ». Les poli­ciers étaient envi­ron 35 000 d’a­près les esti­ma­tions syn­di­cales.

De nom­breuses per­son­na­li­tés poli­tiques de tous bords étaient pré­sentes, à l’ex­cep­tion logique de la France « insou­mise », qui ne peut pas cra­cher toute l’an­née sur la police et venir mani­fes­ter pour la défendre, ça peut se com­prendre, Jean-Luc Mélenchon ayant été jus­qu’à trai­ter les fonc­tion­naires de « fac­tieux ». Voudrait-il là aus­si, en bon sta­li­nien, orga­ni­ser des purges comme il l’a­vait annon­cé après la « lettre des géné­raux » ?

Mais la vedette de la jour­née fut incon­tes­ta­ble­ment le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il res­te­ra ain­si dans les annales comme le seul ministre ayant lui-même mani­fes­té contre sa propre poli­tique.

Les mani­fes­tants ne s’y sont pas trom­pés, et l’ac­cueil réser­vé au pre­mier flic de France fut assez frais…