Covid-19 : le laboratoire de Wuhan de plus en plus soupçonné

Le sanitairement correct est aujourd’hui le pendant du politiquement correct

Jusqu’à pré­sent, il était inter­dit de soup­çon­ner une fuite du labo­ra­toire P4 de Wuhan du virus Covid-19. Ceux qui s’y sont hasar­dés ont été accu­sés de « com­plo­tisme » et ostra­ci­sés(1). L’éminent Professeur Montagner, titu­laire d’un très grand nombre de prix et récom­penses inter­na­tio­nales, notam­ment le Prix Nobel en 2008, a car­ré­ment été qua­li­fié de vieillard sénile pour avoir expo­sé sa théo­rie d’une « mani­pu­la­tion humaine ». La chape de la pen­sée offi­cielle avait recou­vert la pla­nète, impo­sant le dogme du pan­go­lin (pauvre bête) res­pon­sable de la trans­mis­sion de la maladie.

Or, la piste d’une pan­dé­mie cau­sée par une fuite de labo­ra­toire est en train de se pré­ci­ser. Elle est aujourd’hui très sérieu­se­ment étu­diée par une par­tie de la com­mu­nau­té scien­ti­fique. Au point même que Libération et Le Monde, pour­tant gar­diens atti­trés du Politiquement Correct, osent en par­ler et, de fait, écor­ner le dogme. Ces organes de la pen­sée obli­ga­toire s’interrogent désor­mais sur cette éven­tua­li­té à la lumière d’une lettre publiée jeu­di dans la revue Science par une ving­taine d’éminents scien­ti­fiques amé­ri­cains appe­lant à exa­mi­ner plus sérieu­se­ment la piste d’un inci­dent de labo­ra­toire à l’origine de l’apparition du Covid-19 à Wuhan.

Les vilains « complotistes » tiendraient-ils leur revanche ?

Charles André

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »

(1) Dès février 2020, Nice Provence Info aler­tait déjà ses lec­teurs des fortes pré­somp­tions qui pesaient sur le labo­ra­toire P4 de Wuhan quant à la source du virus Covid-19 (lire Coronavirus : on ne nous dit pas tout).