Ma semaine d’observation de l’info (6 juin 2021)

Dimanche 30 mai 2021

La semaine pré­cé­dente mar­quait le 150e anni­ver­saire de « La Commune », évé­ne­ment poli­tique majeur dans cette fin du XIXe siècle. On peut légi­ti­me­ment décla­rer aujourd’­hui, que ce mou­ve­ment, la plus grave guerre civile que la France a connue, peut être qua­li­fié de « natio­nal-popu­liste », et un paral­lèle avec l’é­pi­sode des « Gilets Jaunes », ne serait pas incon­gru.

National, parce que la Commune est un mou­ve­ment insur­rec­tion­nel, né de la défaite à Sedan de l’ar­mée fran­çaise, au cours de laquelle Napoléon III fut fait pri­son­nier en sep­tembre 1870, et de l’oc­cu­pa­tion d’une par­tie de la France par les Prussiens.

En jan­vier, une nou­velle ten­ta­tive d’of­fen­sive fut un échec san­glant pour cal­mer les Parisiens, bom­bar­dés et assié­gés par les Prussiens, refu­sant cette pré­sence étran­gère en France. Ceux-ci mani­festent dans la fou­lée à l’Hôtel de Ville. Paris finit par capi­tu­ler, l’ar­mis­tice est signé avec la Prusse.

En février, un nou­veau gou­ver­ne­ment est for­mé par Adolphe Thiers, les canons de la Garde natio­nale sont ras­sem­blés à Belleville et Montmartre.

Populiste, parce que le 1er mars, les troupes prus­siennes défilent sur les Champs Élysées. L’Assemblée Nationale, réfu­giée à Bordeaux, revient sié­ger à Versailles. Elle vote la fin du mora­toire des dettes, des effets de com­merce et des loyers, acca­blant ain­si la popu­la­tion pari­sienne sans le sou, pré­fi­gu­rant la future troi­sième République, maçon­nique et socia­liste.

La ville de Paris entre alors en insur­rec­tion et se déclare « Commune de Paris ». Celle-ci va prendre de plus en plus d’am­pleur, jus­qu’à ce que le gou­ver­ne­ment décide de reprendre les canons, et que le 10 mai, l’Alsace-Lorraine soit don­née à la Prusse lors du trai­té de paix de Francfort, ren­for­çant ain­si son carac­tère natio­na­liste.

L’insurrection sera dès lors crois­sante, et se ter­mi­ne­ra dans un bain de sang au cours de la « semaine san­glante » du 21 au 28 mai 1871, ou l’ar­mée délo­ge­ra les « com­mu­nards » des bar­ri­cades, au prix de 10 à 20 000 tués, et autant de dépor­tés dans les ports de l’ouest.

Lundi 31 mai 2021

Jeudi 27 mai, le Figaro a publié un docu­ment interne et confi­den­tiel de la SNCF, témoi­gnant d’une explo­sion des atteintes aux biens et aux per­sonnes dans de nom­breuses gares du dépar­te­ment, en par­ti­cu­lier celle de Nice, avant la crise sani­taire.

Ce rap­port, « montre une flam­bée géné­rale des nui­sances avant le confi­ne­ment, avec une aug­men­ta­tion glo­bale de 59% en 2019, et 23.685 faits rele­vés dans les gares, connexions et TER ».

Les atteintes aux per­sonnes consti­tuent d’ailleurs une « caté­go­rie pré­oc­cu­pante », ayant aug­men­té de 40% avec 2 233 faits rele­vés en 2019. 259 faits de vio­lence volon­taire (+72%) et 97 atteintes sexuelles étaient éga­le­ment per­pé­trés (+62%), « soit presque un fait par jour en regrou­pant ces deux caté­go­ries ».

La gare de Nice Saint-Augustin attei­gnant la tête de ce peu glo­rieux pal­ma­rès avec 921 faits rele­vés (+156%), devant celle de Nice centre. Même constat pour les gares de Cannes (2 128 faits, +52%) ou encore Antibes (1 271 faits, +95%).

Thierry Mariani, can­di­dat aux élec­tions régio­nales, a regret­té que Renaud Muselier et son pré­dé­ces­seur Christian Estrosi aient embau­ché en 5 ans à la tête de la Région Provence Alpes Côte d’Azur plus de per­sonnes à leur cabi­net et au ser­vice com­mu­ni­ca­tion que pour la sécu­ri­té dans les trans­ports.

Mardi 1er juin 2021

Je me rap­pelle, c’é­tait en sep­tembre 78 je crois, la signa­ture des accords de Camp David. Sous la hou­lette de Jimi Carter, Sadate et Begin signaient un trai­té de paix pour lequel ils obtinrent d’ailleurs le Prix Nobel. On sait ce qu’il advint de ce trai­té par la suite, mais ce qui m’a­vait mar­qué à l’é­poque et que j’ai tou­jours en mémoire, c’est la « Une » de Charlie Hebdo qui titrait « Un bicot lèche le cul d’un you­pin » ! On ne fait pas mieux dans le direct.L’hebdomadaire, s’il était tou­jours aus­si inci­sif aujourd’­hui, aurait pu titrer « Un bicot pour­rit une négresse ».

C’est en effet ce qui s’est pas­sé hier à Cergy Pontoise dans le Val d’Oise. un homme noir, livreur à vélo, a été agres­sé pour de la musique trop forte, bles­sé et cou­vert d’in­jures. Une femme, témoin de l’al­ter­ca­tion, a fil­mé depuis sa fenêtre l’a­gres­seur pré­su­mé (pho­to ci-des­sus), qui l’a alors prise à par­tie. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on entend l’homme pro­fé­rer des insultes racistes. Il déclare notam­ment : « Espèce de négresse, espèce de sale noire […]» ou des reven­di­ca­tions de la traite négrière ara­bo-musul­mane « Pendant 800 ans on vous a ven­dus comme du bétail. »

On ima­gine sans peine ce qu’au­rait été la réac­tion des auto­ri­tés si l’a­gres­seur avait été un « un petit blanc ». Manque de chance, celui-ci était magh­ré­bin, ce qui explique le peu de réac­ti­vi­té des médias et des ligues de ver­tu. L’affaire qui aurait fait les choux gras des gazettes pen­dant une semaine au moins, a déjà dis­pa­ru depuis deux jours.

Mercredi 2 juin 2021

On les avait oubliés, et pour­tant ils sont tou­jours là. Hier soir, de vio­lents affron­te­ments entre immi­grés clan­des­tins (com­mu­né­ment appe­lés « migrants ») et CRS ont fait 7 bles­sés dans les rangs des poli­ciers. Les immi­grés clan­des­tins ten­taient d’en­trer illé­ga­le­ment dans le port de Calais, selon la pré­fec­ture.

Les forces de l’ordre ont dû se défendre face à une tren­taine de clan­des­tins qui les ont atta­qués avec bâtons, cailloux, barre de fer, aux abords de la rocade por­tuaire près du port dans lequel ils ont essayé de péné­trer. Les agres­seurs furent rejoints par un autre groupe pen­dant la nuit, attei­gnant les quelques 300 per­sonnes armées de barres de fer et de bâtons aux alen­tours de 6h30 ce matin. Bilan : une tren­taine de CRS auraient été contu­sion­nés, sept bles­sés et hos­pi­ta­li­sés.

Pendant ce temps, le Danemark s’est doté d’une loi pour expor­ter ses deman­deurs d’a­sile sur des ter­ri­toires tiers, exté­rieurs à l’UE, le temps que la demande aboutisse.

Jeudi 3 juin 2021

Où l’on reparle de l’af­faire du finan­ce­ment libyen de la cam­pagne de Sarkozy…

On se rap­pelle en effet que Ziad Takieddine, l’un des prin­ci­paux témoins à charge contre Nicolas Sarkozy, a reti­ré ses accu­sa­tions au mois de novembre. Il avait décla­ré aupa­ra­vant qu’il avait remis à Claude Guéant, direc­teur de cabi­net de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, mais aus­si à l’an­cien chef de l’État lui-même des fonds pro­ve­nant de Libye.

Or, il appa­raît que ce volte-face trouve aujourd’­hui une expli­ca­tion :

La patronne de l’a­gence pho­to BestImage Mimi Marchand (qui fut très active comme sou­tien dans la cam­pagne de Macron en 2017) et un jour­na­liste de Paris Match ont été pla­cés ce 3 juin en garde à vue, à Nanterre, pour soup­çons de subor­na­tion de témoin à son égard. D’après lui, l’in­ter­view publiée par Paris Match dans laquelle il se reniait aurait été mal tour­née par le jour­na­liste. Il a donc ren­voyé lui-même un docu­ment de 14 pages aux juges d’ins­truc­tion, dans lequel il a réité­ré et confir­mé ses accu­sa­tions premières.

Vendredi 4 juin 2021

Voici la pho­to offi­cielle de l’é­quipe d’Italie qui doit entrer en lice lors de l’Euro ven­dre­di pro­chain face à la Turquie.