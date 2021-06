La gauche n’est plus tendance

2014. Denis Tillinac écri­vait ce cri du cœur « Du bon­heur d’être réac », sous-titré « Apologie de la liber­té ». Il est en réac­tion contre les ten­dances pesantes de son époque qu’il juge trop mer­can­tiles, trop méca­niques. Nostalgique d’un royaume dont il se sent dépos­sé­dé, il habite son jar­din secret où se côtoient Baudelaire, Saint-Benoît Labre, d’Artagnan, Chateaubriand… Ce livre séduit les insou­mis (les vrais), les désen­chan­tés et les assoif­fés d’i­déal de toutes ten­dances et de tous les âges.

2021. Dédiabolisation En Marche oblige, Denis Tillinac a été enten­du. L’ex-eSStrême-droite a le vent en poupe et s’af­fiche fiè­re­ment dans tous les médias. Peu importe ce qua­li­fi­ca­tif arti­fi­ciel d’in­fa­mie, qui colle à la peau comme le spa­ra­drap du capi­taine Haddock, ladite facho­sphère s’in­vite sur les pla­teaux média­tiques.

Avec une men­tion spé­ciale pour C‑News qui nous pro­pose tous les soirs à 19 heures, dans « Face à l’in­fo », les ana­lyses du brillant Zemmour.

Le face à face de Raphaël Enthoven avec Éric Zemmour a dû por­ter ses fruits. Dans un tweet, l’essayiste bobo pari­sien se lâche : on croit rêver.