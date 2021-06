Ma semaine d’observation de l’info (13 juin 2021)

Lundi 7 juin 2021

Grande vic­toire de Macron et LREM aux légis­la­tives !

C’est ce que l’on peut lire dans pra­ti­que­ment tous les jour­naux ce matin.

Le Président peut être content. Sa ministre Brigitte Bourguignon a été élue hier dépu­tée de la 6e cir­cons­crip­tion du Pas-de-Calais avec …62,05 % des voix. Score magni­fique quand on voit le degré de popu­la­ri­té actuel de Macron.

Énorme suc­cès qui pour­rait faire croire à de grands espoirs pour la future élec­tion pré­si­den­tielle de 2022.

Oui… mais ! Ce qu’au­cun jour­na­liste n’est venu clai­ron­ner, c’est que le bon peuple ne s’en est pas vrai­ment lais­sé comp­ter, sa vision de la démo­cra­tie macro­nienne est quand même assez étri­quée ?

Parce que Mme Bourguignon a été élue avec une par­ti­ci­pa­tion de 24,99%. Autrement dit, sa vic­toire, elle la doit mathé­ma­ti­que­ment à 14,88% des ins­crits.

Ou, si vous pré­fé­rez, 85,12% des élec­teurs de la cir­cons­crip­tion n’ont pas vou­lu de Mme Bourguignon.

Mardi 8 juin 2021

Xavier Bertrand ne cache pas ses ambi­tions de deve­nir calife à la place du calife, ou plu­tôt, pré­sident à la place du pré­sident, dès l’an pro­chain. Aussi ne se prive t‑il pas de don­ner des conseils à celui qu’il aime­rait bien voir deve­nir son pré­dé­ces­seur. Aussi le 3 juin der­nier, conseillait-il à Macron, en toute ami­tié, « C’est pas le tout d’al­ler au contact. Il faut vrai­ment être à por­tée de baffes ». L’ancien ministre pré­sident LR du Conseil régio­nal des Hauts-de-France, s’a­dres­sait ain­si au chef de l’État sur RTL, sans savoir que celui-ci pren­drait ce conseil à la lettre.

Lundi, c’est Jean-Luc Mélenchon qui pète un câble en voyant des com­plots par­tout. Il est per­sua­dé qu’a­vant la pré­si­den­tielle, un « évé­ne­ment » accu­sant des musul­mans sera per­pé­tré, dans le seul but d’o­rien­ter les votes, comme cela s’est déjà pro­duit avec l’af­faire Mehra, ou l’at­ten­tat sur les Champs Élysées ou plus loin encore l’his­toire du Papy mar­ty­ri­sé qui fit mettre Jospin au tapis en 2002…

Devant l’u­na­ni­mi­té (moins « φ ») des réac­tions hos­tiles, il allu­ma dès le len­de­main un contre-feu pour se pro­té­ger en accu­sant une blague vidéo de Papacito cen­sée repré­sen­ter le dan­ger de la vio­lence de l’ex­trême droite assas­si­nant le « bon gau­chiste ».

Quel rap­port entre les deux his­toires ?

Et bien c’est Macron lui-même qui vient en éta­blir la liai­son. Au cours d’une de ses visites de cam­pagne à Tain l’Hermitage dans la Drôme, il a reçu une petite claque de rien du tout de la part d’un des badauds venu suivre les autres. De quoi suivre Méluche dans son his­toire de com­plot our­di par l’ex­trême droite. Tout y est. Les élec­tions sont dans 11 jours. Les inves­ti­ga­tions montrent bien vite que l’homme est un ancien Gilet-Jaune, qu’il s’est pré­sen­té il y a 15 ans sur une liste estam­pillée FN, et que quelque part dans sa chambre traîne un vieil exem­plaire de « Mein Kampf »… On n’a pas trou­vé d’armes, mais c’est tout comme.

C’est avec ces mêmes mani­pu­la­tions gro­tesques que le Pouvoir a inter­dit le mou­ve­ment Génération Identitaire.

Mercredi 9 juin 2021

Aujourd’hui c’est la liber­té ! Enfin, pour ceux qui se sont fait vac­ci­ner, ou ceux qui acceptent de lais­ser leurs noms et adresses (peut être plus…) dans les res­taus ou salles de spec­tacle qu’ils vont fré­quen­ter à nou­veau.

Je ne veux pas de cette liber­té-là.

Ma liber­té consiste à refu­ser de me faire vac­ci­ner, à me faire géné­ti­que­ment modi­fier par un « vac­cin » qui est encore à l’é­tat de test, dont per­sonne ne me prouve qu’il est réel­le­ment utile et sans dan­ger pour les décen­nies à venir, alors que la Covid épargne 99,82% de la popu­la­tion. Nul ne sait quels seront les effets de cette thé­ra­pie génique de masse à long terme. Je ne veux pas faire par­tie de ce labo­ra­toire expé­ri­men­tal géant sans aucun recul. Je laisse volon­tiers ma place aux frus­trés en manque de spec­tacle ou de voyages, aux ama­teurs des plai­sirs de la consom­ma­tion. Mais j’ac­cepte dif­fi­ci­le­ment que ces « convain­cus du vac­cin » mou­ton­niers se prennent pour des héros altruistes, sau­veurs de leur huma­ni­té, et traînent dans la boue les « scep­tiques du vac­cin » comme moi, en les trai­tant d’ir­res­pon­sables, d’é­goïstes ou pires de cri­mi­nels. Ni les uns ni les autres n’a­vons le recul néces­saire pour juger. Chacun étant libre de ses arguments…

Jeudi 10 juin 2021

Vendée : Communauté reli­gieuse des Fils de Marie Immaculée : 14 malades et 7 morts après avoir reçu l’un des vac­cins expé­ri­men­taux ARNm.

Entre le 14 avril et au plus tard le 21 avril, tous les prêtres, à l’exception d’un seul qui avait été infec­té, ont reçu un des vac­cins expé­ri­men­taux ARNm. Immédiatement après, une vague de Covid a frap­pé les prêtres vac­ci­nés. Le seul prêtre non vac­ci­né est res­té néga­tif. Sur les 22 prêtres infec­tés, 21 sont tom­bés malades, dont six gra­ve­ment, et sept sont décé­dés dans les deux à trois semaines et demie après avoir été vac­ci­nés. Les défunts avaient tous quatre-vingts ou même quatre-vingt-dix ans et avaient de graves pro­blèmes de santé.

Sont-ils morts « à cause » du vac­cin expé­ri­men­tal ? Ont-ils été infec­tés « à cause » de leur récente vac­ci­na­tion ? Ou peut-on même dire que la vac­ci­na­tion elle-même les a ame­nés à contrac­ter le Covid ? Aucune de ces ques­tions ne peut être réso­lue faci­le­ment et avec cer­ti­tude, mais la concor­dance des vac­ci­na­tions, des infec­tions et du taux de mor­ta­li­té éle­vé est un fait — et un fait troublant.

Vendredi 11 juin 2021

L’ASLA, Association de Soutien aux Lanceurs d’Alerte, nous informe : Peine de pri­son requise contre un ancien porte-parole de Génération Identitaire pour avoir… COLLÉ DES AFFICHES !

Jérémie Piano, ancien porte-parole de Génération iden­ti­taire, pas­sait en com­pa­ru­tion le 21 mai 2021 devant le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel d’Aix-en-Provence pour « pro­vo­ca­tion à la haine ».

En mai 2020, des mili­tants aixois de Génération iden­ti­taire avaient recou­vert plu­sieurs points de col­lage de la ville avec des affiches sur les­quelles on pou­vait lire « Immigration, racaille, isla­mi­sa­tion. Reconquête. ». À la suite de cette action, SOS Racisme a déci­dé de por­ter plainte pour inci­ta­tion à la haine raciale. La Ligue des Droits de l’Homme et la maire de la ville ont aler­té le pro­cu­reur de la République pour sévir le plus vite et le plus fort pos­sible.

En effet, l’officine sub­ven­tion­née SOS Racisme est outrée que des jeunes Français osent poin­ter du doigt le dan­ger de l’immigration et de l’islamisation à l’œuvre dans leur ville et dans leur pays, et pré­fère dénon­cer des mili­tants poli­tiques paci­fiques plu­tôt que de s’attaquer par exemple au racisme anti­blanc ou à l’an­ti­sé­mi­tisme issu des « quar­tiers ».

Chaque jour, la liber­té d’expression recule, sous les coups d’associations com­plices du Pouvoir, et bien déci­dées à empê­cher les Français de s’exprimer sur l’avenir de leur pays.

Nice Provence Info apporte son sou­tien à tous les lan­ceurs d’alerte per­sé­cu­tés par une jus­tice poli­tique, forte avec les Français hon­nêtes et laxiste avec les cri­mi­nels, et bien enten­du à Jérémie Piano.

Vous pou­vez aider Jérémie Piano à payer ses frais de jus­tice en fai­sant un don ici.

Samedi 12 juin 2021

Aujourd’hui, grande marche des « fier­tés », mais selon les consignes… ne vous mélan­gez pas. Ils ne sont pas à une contra­dic­tion près.….

Question : auto­ri­se­raient-ils un cor­tège pour la fier­té blanche, euro­péenne et hétéro ?