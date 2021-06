Nous savons bien que « les élec­tions sont des pièges à cons », comme le scan­daient les soixante-hui­tards. Ce qui ne les a pas empê­chés, une fois arri­vés au Pouvoir, d’u­ser et d’a­bu­ser de toutes les com­bines élec­to­rales pour arri­ver ou se main­te­nir aux Affaires.

Nous savons très bien que Macron est arri­vé au Pouvoir à la suite d”« un putsch sans sol­dats ».

Nous savons très bien aus­si que les machines à voter élec­tro­niques sont tru­quées, comme cela est main­te­nant attes­té dans plu­sieurs États amé­ri­cains.

Nous savons très bien qu’un clan se main­tient au Pouvoir depuis 50 ans sur le seul pro­gramme de « faire bar­rage au Front National ».

Nous savons très bien que les can­di­dats aux élec­tions majeures sont dési­gnés par des offi­cines plus ou moins occultes. Attali se targue même d’a­voir mis en place son pion Macron et il pousse l’ar­ro­gance jus­qu’à nous dire qui il met­tra à la place de ce der­nier. Attali ne nous dit rien d’autre que : Votez, ça ne sert à rien !

Pourtant il en reste qui consi­dèrent que cela influe sur le cours des évé­ne­ments. La preuve : toute l’éner­gie déployée par le Pouvoir pour mani­pu­ler le pro­ces­sus élec­to­ral. Alors à ceux-là, nous disons :

Votez pour qui vous voulez, mais ne votez pas pour ceux qui voulaient vous asservir

Toute la crise dite sani­taire que nous avons tra­ver­sée, n’a­vait qu’un but : ficher et tra­cer tout le monde, puis peu à peu auto­ri­ser — ou pas — cer­taines per­sonnes à se dépla­cer, ou à se rendre à tel ou tel endroit. Tout ce plan, éla­bo­ré de longue date, s’ef­fondre en ce moment (lire Covid-19 : le voile com­mence à se déchi­rer du 15 juin 2021).

C’est la panique chez nos diri­geants :

• Covid-19 – Le port du masque en exté­rieur res­te­ra obli­ga­toire jus­qu’à fin juin, selon Olivier Véran