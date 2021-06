Régionales 2021 : les Français sont désemparés

Toutes les ana­lyses sur ces élec­tions régio­nales doivent être avan­cées en pre­nant en compte la part écra­sante des non-votants. Les « gagnants », les « vic­to­rieux » de ce soir devront tou­jours gar­der en tête qu’ils ne sont élus qu’a­vec envi­ron 10% des ins­crits (lire à ce pro­pos Régionales 2021 : la démo­cra­tie à la dérive du 21 juin 2021).

Ces élec­tions montrent une fois encore l’ef­fon­dre­ment avan­cé de notre démo­cra­tie. Les élus n’ont en fait plus de légi­ti­mi­té démocratique.

Hasardons nous mal­gré tout à mesu­rer le poids rela­tif des for­ma­tions poli­tiques, même si elles ne sont plus du tout représentatives.

Dans cette Bérézina démo­cra­tique, le par­ti actuel­le­ment au Pouvoir devra affron­ter une défiance pro­fonde du Peuple. Les Français sen­taient bien que le gou­ver­ne­ment n’a plus aucune assise démo­cra­tique, donc plus aucune légi­ti­mi­té. Quelle leçon tire­ra-t-il de cette déroute ? Macron n’a plsu besoin de dépen­ser des for­tunes pour ses son­dages (Un « pognon de dingue » en son­dages pour l’Élysée du 7 juin 2021). Le gou­ver­ne­ment dis­pose d’un son­dage en gran­deur nature : la dis­grâce est pro­fonde. Que fera le Président de la République ? Continuera-t-il de bafouer les Français et de dérou­ler le plan mon­dia­liste concoc­té par ses spon­sors oligarchiques ?

Mais le par­ti qui devrait repré­sen­ter l’op­po­si­tion, le Rassemblement National, ne béné­fi­cie pas de cette dis­grâce. Les élec­teurs du Rassemblement National tenaient là une belle occa­sion de secouer le Pouvoir. Ils ne l’ont pas fait. Ils ne se sont pas don­né la peine de se déran­ger pour conqué­rir des Régions qui étaient à leur por­tée. Pourquoi ?

Les médias les en ont dissuadés :

Cela n’ex­plique pas tout. Il fut un temps où le Front National était bien plus ostra­ci­sé qu’il ne l’est actuel­le­ment et il fai­sait d’autres scores car ses élec­teurs se déran­geaient pour aller voter. Si les défec­tions touchent tous les can­di­dats, Thierry Mariani est bien loin des scores de Marion Maréchal en 2015.

Paradoxalement plus le Rassemblement National s’ef­force de se polir, moins il mobi­lise ses élec­teurs. Un pro­blème que Marine Le Pen devra résoudre.

2015 Nombre de voix au 1er tour Nombre de vois au 2e tour Christian Estrosi 469 884 1 073 526 Marion Maréchal 719 746 886 177 2021 Nombre de voix au 1er tour Nombre de voix au 2e tour Renaud Muselier 368 937 704 426 Thierry Mariani 420 633 524 902

[source : minis­tère de l’Intérieur]

Les Français sont blasés

Plus per­sonne ne les écoute. Ni les diri­geants, ni l’op­po­si­tion. Ni les syn­di­cats, ni les médias sub­ven­tion­nés. Quand ils vont dans la rue pour crier leur mal de vivre, le Pouvoir les réprime bru­ta­le­ment. La cocotte minute est en ébullition.

En atten­dant les Régions ne bougent pas. Tous les sor­tants sont réélus, mais piè­tre­ment.

Les présidents de Régions sont là par défaut, par dépit

Ce son­dage « pour de vrai » est pire qu’une élec­tion pour rien car même si les sor­tants sont réélus, et que rien ne change appa­rem­ment, ces élec­tions com­mencent à son­ner le toc­sin d’un sys­tème qui ne fonc­tionne plus.

Georges Gourdin