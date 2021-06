Abstenez-vous de voter blanc, c’est nul

Retour sur la dernière séquence dite démocratique : les Régionales et départementales, dans le même tuyau

• Il y a dans nos 18 Régions admi­nis­tra­tives 1 758 conseillers régio­naux qui gagnent de 1 600€ à 2 700€ brut par mois. Ces gens nous coûtent un pognon de dingue.

Ainsi, pour la région PACA, 123 conseillers ont été extraits des trom­bi­no­scopes qui s’af­fi­chaient sur les pan­neaux élec­to­raux. 123 élus zélés qui vont pal­per quelques 2 700 euros par mois pen­dant 6 ans ! La place est bonne et cer­tains pré­ten­dants vont même jus­qu’à payer un grand par­ti plu­sieurs dizaines de mil­liers d’eu­ros pour être inves­tis par ledit par­ti. Comme au temps des rois, ils achètent leur charge féo­dale, donc leur rente. Muselier/​Mariani se sont déchi­rés pour savoir lequel des deux pren­dra ses 6 000 euros par mois, plus tous les pri­vi­lèges royaux atta­chés à la pré­si­dence.

• Il y a 95 conseils dépar­te­men­taux consti­tués de 4 058 conseillers qui gagnent de 1 600 euros à 2 700 euros par mois. Ces gens nous coûtent un pognon de dingue.

Ainsi, pour les Alpes-Maritimes, 54 conseillers ont été extraits des trom­bi­no­scopes qui s’af­fi­chaient sur les pan­neaux élec­to­raux. 54 élus zélés qui vont pal­per quelques 2 700 euros par mois pen­dant 6 ans ! L’actuel sei­gneur du fief, Charles-Ange Ginésy prend 5 700 euros par mois qui se cumulent à tout ce qu’on vou­dra : maire, dépu­té, conseiller de ceci et cela, pré­sident de ceci et cela…

On comprend bien pourquoi ces gens s’accrochent comme des morpions à notre bulletin de vote

Non ! Les 68% d’abs­ten­tion­nistes du 21 juin 2021 ne sont pas tous des pêcheurs à la ligne. Ils se sont expri­més. Ils ont choi­si clai­re­ment de reje­ter ces élec­tions de bras­seurs d’air inutiles, la Région et le Département. Les Français ne veulent pas voter Pierre-Paul-Jacques, ils veulent sup­pri­mer ces assem­blées d’élus.

Les Français subissent rien moins que 6 éche­lons admi­nis­tra­tifs sou­mis au vote : les muni­ci­pales, dépar­te­men­tales, régio­nales, légis­la­tives, pré­si­den­tielles et euro­péennes. Sans comp­ter nos séna­teurs, les agglo­mé­rés de com­munes, la mode des pri­maires et j’en passe.

Alors que nous sommes, tous ces éche­lons confon­dus, en cam­pagne élec­to­rale per­ma­nente, com­ment « traî­ner » encore et encore les élec­teurs aux urnes. Les Français subissent une over­dose de votes dont ils ne per­çoivent aucu­ne­ment l’utilité !

En 2016, on estime que le corps élec­to­ral com­prend 45 mil­lions d’é­lec­teurs. L’abstention de ces citoyens-élec­teurs est la bête noire de nos hommes poli­tiques. En effet, le taux de par­ti­ci­pa­tion à leurs élec­tions est vital pour eux pour trois raisons :

→ D’abord :

C’est de ce taux de par­ti­ci­pa­tion qu’ils légi­ti­ment leur élec­tion. Ainsi, aux élec­tions pré­si­den­tielles de 2017, Emmanuel Macron a été élu avec soi-disant 66% des voix. C’est faux. Avec 20.7 mil­lions de voix sur 47.5 mil­lions d’ins­crits, il n’a été réel­le­ment élu qu’a­vec 43.5% du corps élec­to­ral en rai­son des 12.1 mil­lions d’abs­ten­tion. On note­ra que par un tour de passe-passe, les votes blancs ou nuls, 4.1 mil­lions ne sont comp­ta­bi­li­sés NI dans l’abs­ten­tion NI dans les suf­frages expri­més. Autrement-dit, ces votes blancs ou nuls dis­pa­raissent des compteurs.

→ Ensuite :

C’est l’exis­tence même de l’é­che­lon sou­mis au suf­frage uni­ver­sel qui est en jeu. Par exemple, En 2004 l’abs­ten­tion aux élec­tions euro­péennes atteint des som­mets avec 57%. Manifestement l’Europe n’in­té­resse per­sonne. Que fai­sons nous alors dans cette galère ? Les Français ont pour­tant été clairs en 2004 en votant NON à l’Europe. Voter ne ser­vi­rait donc à rien ?

→ Enfin, et c’est le plus impor­tant :

Nos pré­ten­dus repré­sen­tants ne voient en nous qu’un bul­le­tin de vote à mon­nayer en chèque.