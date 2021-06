Mon grain de sel sur les Régionales…

On pourra toujours discuter pendant des heures sur la justification ou non de cette abstention, ce qui importe c’est de comprendre pourquoi elle a pris cette ampleur

Je crois que la prin­ci­pale rai­son est la dis­pa­ri­tion de la sou­ve­rai­ne­té de la France. Déjà, les déci­sions prises au niveau natio­nal doivent pas­ser sous les fourches de Bruxelles, alors pour un gou­ver­ne­ment de plus en plus jaco­bin, on peut pen­ser que les Régions et les Départements n’ont pas une grande uti­li­té, l’État mépri­sant conseils régio­naux et dépar­te­men­taux. Les Français voient très bien que voter n’in­flue plus sur la façon de gou­ver­ner de tous nos diri­geants. Depuis plus de qua­rante ans, d’é­lec­tions en élec­tions, rien n’a chan­gé dans le pays qui conti­nue sur sa même lan­cée. Pire, quand le vote aurait pu influen­cer un tant soit peu, on l’a confis­qué pour faire voter à la place du Peuple, les repré­sen­tants des castes au pou­voir, comme l’a mon­tré le réfé­ren­dum sur la Constitution de l’Europe en 2005.

Ensuite, le dés­in­té­rêt glo­bal, voire le rejet de la popu­la­tion pour la poli­tique. L’élite poli­tique est deve­nue inau­dible, inac­ces­sible, mani­pu­la­trice, inutile tan­dis qu’elle s’oc­troie de nou­veaux privilèges.

Mais ce ne sont pas les seules raisons : le manque d’offre politique est de plus en plus désespérant

Quand on regarde les pro­fes­sions de foi des can­di­dats, rien ne sort du « mari­got » habi­tuel : tout le monde pro­met depuis la nuit des temps de raser gra­tis et de faire mieux que le per­son­nel en place. Seul exemple contraire, Xavier Bertrand, qui dans tous ses com­men­taires, y com­pris en ser­rant la main de Macron venu le féli­ci­ter, a bien expli­qué qu’il ne s’a­gis­sait pour lui que d’é­li­mi­ner le RN, à défaut de tout autre pro­gramme. Quant à ce der­nier, qui fai­sait jus­qu’a­lors figure de tru­blion en empê­chant, selon la for­mule du patriarche fon­da­teur « de ban­der à quatre », il est bien ren­tré dans le rang, à force de lis­sage, de com­pro­mis et de dédia­bo­li­sa­tion. Il a per­du son élec­to­rat tra­di­tion­nel le plus fidèle qui ne se recon­naît plus dans un par­ti qui a jeté aux orties tout ce qui pou­vait faire sa force et sa dif­fé­rence. Règlements de compte en vue le pro­chain weekend ?

Que faire face à ce phénomène de l’abstention ?

Certains pro­po­se­raient, comme en Belgique, un vote obli­ga­toire, mais les Français en ont marre des obli­ga­tions comme le fai­sait remar­quer il y a déjà bien long­temps le Président Pompidou.

Encourager à ne plus voter du tout jus­qu’à effon­dre­ment du sys­tème à force d’illé­gi­ti­mi­té ? Mais je crois que rien n’o­bli­ge­rait l’é­lite à se recon­naître illé­gi­time puisque telle est déjà la situa­tion !

Accepter les votes « blancs » ou « nuls » dans les suf­frages expri­més, en obli­geant les can­di­dats à dépas­ser ain­si un cer­tain pour­cen­tages d’ex­pri­més pour être élus ?

Passer d’un suf­frage « uni­ver­sel » à un suf­frage qui le serait un peu moins, en ins­tau­rant un exa­men de per­mis de voter ?

S’il l’on veut pré­ser­ver un mini­mum de consen­sus et donc de paix socaile, ces ques­tions doivent être au moins posées.

Par un référendum ?

Patrice LEMAÎTRE