Trafalgar pour la Marine

L’illusion RN aura peu duré. Le cœur de ses élec­teurs ne bat plus. Même en PACA où l’on disait Mariani sûr de la vic­toire, son­dages à l’ap­pui, celui-ci loin der­rière Muselier qui a joué la fusion avec La République en Marche.

Le FN est devenu RN pour Reniements Nationaux, au pluriel

Le nou­veau par­ti à la flamme est en effet deve­nu l’ombre de celui dont « madame la fille de » à héri­té de la propre main de son père il y a quelques années.

Croyant que les scores de son père étaient liés à ses posi­tions radi­cales, la fille a lan­cé une cas­cade de renon­ce­ments, sous la tutelle des mignons qui semblent avoir mis en coupe réglée l’appareil du parti.

Cela a com­men­cé avec l’Europe : plus d’abandon de l’Euro, plus de Frexit à l’horizon, plus de sor­tie de la CEDH. Au RN, l’UE c’est utile, voire indis­pen­sable, en tous cas pas un obs­tacle, adieu le sou­ve­rai­nisme, c’est com­plè­te­ment dépassé.

Ensuite l’Islam… Marine Le Pen est d’accord avec tout ce qu’à écrit Darmanin dans son bou­quin ! Elle lui a dit en face, il lui a répon­du qu’il « la trou­vait molle, plus du tout agres­sive ». Il avait rai­son. Il ne s’agit plus de cri­ti­quer l’Islam, mais… l’Islamisme, qui n’a rien à voir avec l’Islam, tout le monde le sait. Et quand on voit le même jour Jordan Bardella se cour­ber pour signer le registre des votants devant une « asses­seuse » voi­lée, on com­prend tout.

Tout comme le lob­by LGBT à qui il ne faut pas jeter la pierre sous peine de déses­pé­rer les Hauts de France. Ajoutons la blague stu­pide de Julien Odoul sur le sui­cide des agri­cul­teurs fran­çais, et on aura un tout d’horizon presque com­plet pour expli­quer la défaite de dimanche soir.

L’Identité ? C’est dépas­sé. Elle a inter­dit à ses sbires de par­ti­ci­per à la mani­fes­ta­tion de sou­tien à Génération Identitaire, cela fai­sant sans doute trop à droite, et la semaine der­nière c’est Sébastien Chenu qui rabroue Thaïs d’Escufon, porte-parole de ce mou­ve­ment. N’en jetez plus…

Dimanche soir, les bat­tus du par­ti essayaient tant bien que mal d’ex­pli­quer que cette déroute était due à la démo­ti­va­tion de leur élec­to­rat, au type de scru­tin, que la « doc­trine » du par­ti n’y était pour rien… on sent bien que l’en­thou­siasme a dis­pa­ru. Même Hervé Juvin, pour­tant pro­ba­ble­ment l’un des meilleurs « intel­lec­tuels » du par­ti, qu’on a connu beau­coup mieux ins­pi­ré, a ten­té de faire croire à une pro­gres­sion dans sa Région de Loire alors que le nombre de conseillers élus est pas­sé de 13 en 2015 à 6 cette année !

On essayait de ne pas être « réné­gat » envers la patronne, qui bien sûr n’y est pour rien. On ne sait jamais, plu­sieurs têtes élues en Région sont tom­bées pour moins que ça. Parfois des mili­tants de longue date, fidèles à une ligne, mais c’est cela qui fâche.