Crise sanitaire : le grand cauchemar

Nous dif­fu­sons volon­tiers ci-des­sous l’ou­vrage inti­tu­lé « Covid-19 : le grand cau­che­mar » car il s’a­git d’une syn­thèse d’une excep­tion­nelle qua­li­té, par­ti­cu­liè­re­ment bien docu­men­tée (presque 1 200 réfé­rences !) sur la ges­tion de la crise dite sani­taire par nos dirigeants.

Cet opus de 250 pages est une réfé­rence qui doit ser­vir aux uns à s’é­clai­rer au contact des faits et aux autres à étayer leur opinion.

On y trouve des révé­la­tions non seule­ment sur les pots de vins per­çus par cer­tains inter­ve­nants achar­nés à nous sidé­rer, sur les dom­mages cau­sés à nos tout jeunes enfants et sur leurs consé­quences psy­cho­lo­giques à terme, mais aus­si sur les sta­tis­tiques et les études bidons, les débor­de­ments de la police, les amendes débiles infli­gées, etc..

Cette étude est inti­tu­lée à juste titre : « Covid-19 : le grand cau­che­mar » car les Français vivent un véri­table cauchemar.

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : Le cau­che­mar, tableau de Louis Jammot