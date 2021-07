Variant Delta : propagande de guerre

Chacun a en tête la féro­ci­té avec laquelle le jour­na­liste Emmanuel Dechypre veut vac­ci­ner tout le monde : « On vous vac­ci­ne­ra de force, je vous ferai emme­ner par 2 poli­ciers au centre de vac­ci­na­tion. Faut aller les cher­cher avec les dents et avec les menottes s’il le faut ». Ce zéla­teur n’a pas été condam­né pour ses pro­pos aus­si outran­ciers parce qu’ils ne font que reflé­ter l’am­biance qui règne à la Cour.

Peu à peu se des­sine en France ce que nous connais­sons bien en période de guerre, car « nous sommes en guerre » ain­si que nous pré­ve­nait le Président de la République le 16 mars 2020. Tout d’a­bord :

une pro­pa­gande de guerre

et

une scis­sion entre les col­la­bo­ra­teurs et les résistants.

Comme tou­jours les col­la­bo­ra­teurs seront les plus nom­breux, c’est dans la nature humaine. Il y aura les col­la­bo­ra­teurs actifs, comme ceux que nous venons de pré­sen­ter, et les col­la­bo­ra­teurs plus ou moins pas­sifs. Par exemple : ceux qui se feront vac­ci­ner pour être tran­quilles ou pour ne pas se pri­ver de voya­ger. Et puis il y aura aus­si les résis­tants, ou les dis­si­dents, les vrais, tels ceux de la pre­mière heure en France ou Alexandre Soljenitsyne en URSS. Et puis il y aura aus­si les résis­tants de la der­nière heure, comme en France à par­tir de juin 44 : Mitterrand et tant d’autres.

Combien de temps durera la dictature dans laquelle nous entrons ?

Quelques mois encore avant que tout ne s’ef­fondre ? 5 ans comme les années les plus sombres de notre Histoire ou le quin­quen­nat de Macron ? Ou 60 ans comme le com­mu­nisme en Russie ? Qui peut le dire ? Nous vivons une période captivante.

Georges Gourdin

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une est extraite de l’af­fiche du film docu­men­taire Propaganda, La fabrique du consen­te­ment.