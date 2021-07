L’Armée de l’Air, c’est le Grand Cirque

D’ailleurs, l’Armée de l’Air et de l’Espace recrute tous azimuts : devenez pilote « rebondisseur ».

Avant on com­men­çait une car­rière de pilote de chasse et libé­ré de ses obli­ga­tions mili­taires, on rejoi­gnait l’a­via­tion civile. Maintenant c’est le contraire. Douze pilotes civils qua­li­fiés ont été recru­tés par l’Armée de l’Air [source].

La pre­mière étape a lieu à Tours, une sélec­tion ini­tiale avec une éva­lua­tion psy­cho­lo­gique (sans doute craint-on le syn­drome sui­ci­daire du pilote Lubitz de la Germanwings). Puis c’est Évreux, avec une for­ma­tion mili­taire ini­tiale de deux semaines. Marche au pas, tir… Bref, mili­taire quoi !

Rien de bien nouveau dans cette armée qui n’est même plus capable de former ses cadres et d’assurer ses missions.

On se sou­vient de Kolwezi où les légion­naires du 2e Régiment Étranger Parachutiste étaient pro­je­tés au Katanga avec quatre DC8 de la com­pa­gnie civile UTA et lar­gués sur zone avec des para­chutes T10 amé­ri­cains et des avions Hercule zaïrois.

Avec Chirac, l’ar­mée s’est débar­ras­sée des civils appe­lés pour se pro­fes­sion­na­li­ser. Avec Macron, retour à la conscrip­tion. La poli­tique du « en même temps » : militaire-civil.

Vous êtes dans un club de ball-trap ? l’ar­mée recrute des tireurs d’é­lite.

Vous êtes conduc­teur d’en­gins de chan­tier ? l’ar­mée recrute des pilotes de chars.

Vous êtes plâ­trier ? l’ar­mée recrute des infir­miers.

Vous faites de la nata­tion syn­chro­ni­sée ? l’ar­mée recrute des nageur·es de combat.

Michel Lebon