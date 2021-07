Ma semaine d’observation de l’info (18 juillet 2021)

Dimanche 11 juillet 2021

Les deux Théo

Février 2017 : Aulnay sous Bois, Théo, jeune délin­quant de 22 ans, pris en fla­grant délit de « guet » lors de tra­fic de drogue, se débat face aux poli­ciers venus l’in­ter­pe­ler. Il en résulte des bles­sures qui valent au jeune homme quelques jours d’hos­pi­ta­li­sa­tion, et des nuits d’é­meutes où les forces de l’ordre en vien­dront à tirer à balles réelles…

Quatre ans après, on ne connaît tou­jours pas les des­sous de l’affaire Théo, les faits étant tou­jours dans les mains de la jus­tice. Cependant, à l’é­poque, dès le 6 février, soit deux jours après les faits, François Hollande se pres­sait au che­vet hos­pi­ta­lier du jeune homme : « Je tenais à venir voir Théo ain­si que sa famille. Il a réagi avec digni­té et res­pon­sa­bi­li­té. La jus­tice est sai­sie et va aller jusqu’au bout ». Le Président dési­gnait donc tout de suite par cette visite la culpa­bi­li­té des forces de l’ordre, et l’in­no­cence du jeune homme.

Juillet 2021 : Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, Théo, jeune bache­lier de 18 ans est tra­vailleur en inté­rim chez l’opérateur Bouygues Telecom. Hier, un clan­des­tin d’o­ri­gine séné­ga­laise décide de se rendre en bou­tique pour se plaindre d’un appel pré­ten­du­ment sur­fac­tu­ré. Il dégaine alors un cou­teau et porte un coup dans le tho­rax d’un pre­mier ven­deur âgé de 20 ans. Sans plus attendre, le for­ce­né s’en prend ensuite à Théo. Cette fois-ci, la lame atteint la région du cœur. Blessés griè­ve­ment, les deux jeunes fuient hors du maga­sin, avant de s’effondrer. Le pre­mier sur­vi­vra de peu grâce à une opé­ra­tion en urgence. Théo, lui, n’aura pas cette chance et suc­com­be­ra à ses bles­sures.

Aucun mot de com­pas­sion, aucune visite à la famille de la part de l’hôte actuel de l’Élysée, croyant sur parole son ministre de la jus­tice qui affir­mait haut et fort que la France n’é­tait pas un « coupe-gorge ».

Les pré­si­dents se suivent, ils pen­che­ront tou­jours du même côté de la socié­té, celle de la racaille, de l’im­mi­gra­tion et de la violence…

Lundi 12juillet 2021

Les dégâts de la culture « woke » sont même col­la­té­raux, et en frisent le ridi­cule : en Nouvelle-Zélande, la branche locale du mou­ve­ment de Greta Thunberg s’est auto­dis­soute parce que ses orga­ni­sa­teurs la trou­vaient trop raciste !!!

En cause d’après eux : trop de Blancs et pas assez de repré­sen­ta­tions des Maoris qui sont pour­tant par­mi les pre­miers tou­chés par le réchauf­fe­ment cli­ma­tique… La « can­cel culture » va-t-elle aus­si annu­ler la lutte contre le cli­mat ?

Laissons-les se battre entre eux, pen­dant ce temps ils font moins de mal ailleurs…

Mardi 13 juillet 2021

Le grand timo­nier a par­lé, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été enten­du, l’air auto­ri­taire et les sour­cils fron­cés du début à la fin de l’al­lo­cu­tion. !

Près d’un mil­lion de télé­spec­ta­teurs se sont pré­ci­pi­tés sur le site Doctolib pour prendre un ren­dez-vous afin de se faire vac­ci­ner, du jamais vu. Sûr que les records de piquouze vont tom­ber dans les jours qui viennent.

D’un autre côté, Macron a enfin annon­cé ce que l’on pré­voit dans nos colonnes depuis le début : une vac­ci­na­tion obli­ga­toire. (lire Macron fait le job du 10 mars 2019). Même s’il n’a pas pro­non­cé ce mot, jouant encore une fois sur l’am­bi­guï­té, com­ment appe­ler la déci­sion que nombre de Français vont prendre en sachant qu’ils ne pour­ront plus voya­ger, aller boire un café, man­ger au res­tau­rant, voir un film, une pièce de théâtre ou un concert, faire leurs courses, visi­ter un membre de la famille hos­pi­ta­li­sé, sans avoir reçu la per­ni­cieuse injec­tion ?

Les pre­miers com­men­taires appellent déjà à la Résistance… oui, mais… comme d’ha­bi­tude, cha­cun dans son petit coin, dans sa petite ville ? Ou peut-on cette fois espé­rer un mou­ve­ment d’am­pleur nationale ?

Mercredi 14 juillet 2021

L’élargissement du pass sani­taire (beau­coup l’ap­pellent doré­na­vant le « paSS nazi­taire ») dans les lieux cultu­rels puis les bars, res­tau­rants et trans­ports est loin de faire l’u­na­ni­mi­té, et des mani­fes­ta­tions ont eu lieu aujourd’­hui dans plu­sieurs villes, avec par­fois des ten­sions comme à Paris.

Selon les auto­ri­tés, envi­ron 20 000 per­sonnes auraient mani­fes­té aujourd’­hui dans plu­sieurs villes de France hexa­go­nale et dans les Outre-mer. Des appels à mani­fes­ter avaient été lan­cés tout de suite après l’al­lo­cu­tion de lun­di soir du chef de l’État. Les prin­ci­paux ras­sem­ble­ments ont eu lieu à Toulon, Perpignan, Chambéry ou encore Annecy où le por­tail de la pré­fec­ture a été for­cé.

À Paris, plu­sieurs cor­tèges ont réuni envi­ron 2250 per­sonnes au plus fort des mani­fes­ta­tions. Quelques inci­dents se sont pro­duits et les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacry­mo­gènes.

Macron lui-même a dû essuyer sif­flets et quo­li­bets lors de sa des­cente des Champs Élysées au cours du défi­lé militaire.