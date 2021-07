Appel à la Résistance !

Gérard Belmonte À toutes et tous les gilets jaunes, au peuple en très grande souffrance. RDV same­di 24 juillet à par­tir de 11H Place MASSÉNA puis à par­tir de 14H place GARIBALDI Que cessent ces tor­tures psychologiques!! L’absence de confiance en ce macro­nisme explique son com­por­te­ment dic­ta­to­rial, d’où ses déci­sions auto­ri­taires et agres­sives. Pass sani­taire et vac­ci­na­tion obli­ga­toire, sous la menace de por­ter atteinte à nos liber­tés. Promesses de licen­cie­ments et pas de salaire, inter­dic­tions mul­tiples et dis­cri­mi­na­toires, c’est sa décla­ra­tion de guerre contre le peuple. La seule vac­ci­na­tion pour com­battre l’é­pi­dé­mie est lar­ge­ment cri­ti­quée, dans leurs folies ils enlèvent à l’ho­pi­tal les moyens d’as­su­rer le ser­vice public de santé. Les macro­nistes sont en cam­pagne élec­to­rale. Ils uti­lisent la crise sani­taire pour trou­ver une majo­ri­té et créer la divi­sion. Ne tom­bons pas dans le jeu de la divi­sion, stop à l’ag­gra­va­tion du chô­mage et de la pré­ca­ri­té. Non à là baisse de l’al­lo­ca­tion chô­mage, non à la retraite 64 ans ! Commission com­mu­ni­ca­tion GJ Nice 06