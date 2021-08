Montauroux aussi !

Les déci­sions tyran­niques du gou­ver­ne­ment qui tente d’im­po­ser un pas­se­port numé­rique par une entour­loupe sani­taire réveillent peu à peu le peuple de France qui ne demande qu’à vivre en paix.

Plus le gou­ver­ne­ment ten­te­ra de faire pas­ser en force l’ef­fa­ce­ment com­plet de nos liber­tés — de se dépla­cer, de se nour­rir, de se culti­ver, de s’ins­truire et jus­qu’aux soins qui seront refu­sés au non-vac­ci­nés ! — plus la France pro­fonde se réveille­ra et pren­dra conscience qu’elle est ber­née par une élite maligne et cor­rom­pue jus­qu’à accep­ter de sacri­fier son propre peuple.

Ici à Montauroux (dans le Var), petit vil­lage pai­sible d’un peu plus de 6 000 habi­tants, une cin­quan­taine de citoyens s’est spon­ta­né­ment réunie au rond-point de la Cole Noire. Ces Montaurousiens peu habi­tués des mani­fes­ta­tions furent agréa­ble­ment sur­pris des signes de sym­pa­thie et d’en­cou­ra­ge­ments des automobilistes.

[Crédit pho­to Claude M.]