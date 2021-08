La CGT Santé sort de l’ambigüité

À TOUS LES SYNDICATS ET BASES CGT SANTÉ ACTION SOCIALE DU DÉPARTEMENT

Bonjour,

Ce matin [NDLR : 2 août 2021] les syn­di­cats du sec­teur réunis en assem­blée géné­rale ont déci­dé de mon­ter le ton vis à vis de la situa­tion dif­fi­cile qui se déve­loppe dans nos éta­blis­se­ments comme en dehors. Vous le savez la vio­lence de l’an­nonce de la mise en place d’un passe sani­taire et de l’o­bli­ga­tion vac­ci­nale sous menace de sanc­tion place bon nombre de sala­rié-es et de citoyens dans une situa­tion de sidé­ra­tion et de colère qui s’ex­priment à tra­vers des mani­fes­ta­tions depuis ces annonces.

La CGT est très atten­due sur ce qu’il se passe et il est impor­tant que tous les mili­tants fassent connaître notre posi­tion au tra­vers :

• des divers com­mu­ni­qués qui sont dif­fu­sés au niveau confé­dé­ral, fédé­ral et local,

• de la péti­tion en ligne

• de l’ap­pel sou­te­nu par la confé­dé­ra­tion (voir ici) :

Ce matin le dépôt d’un pré­avis de grève recon­duc­tible à comp­ter du 5 août 2021 (jour de l’a­vis du Conseil consti­tu­tion­nel) à été déci­dé à l’u­na­ni­mi­té avec une demande d’au­dience et l’ap­pel à un ras­sem­ble­ment à 14 heures devant le CADAM.

Il est impor­tant que nous œuvrions pour construire un mou­ve­ment ancré dans nos éta­blis­se­ments et por­tant effec­ti­ve­ment l’a­bro­ga­tion de la loi ins­tau­rant l’o­bli­ga­tion de vac­ci­na­tion et le passe sani­taire mais il reste essen­tiel de por­ter la ques­tion des moyens pour soi­gner cor­rec­te­ment la situa­tion. Les syn­di­cats sont appe­lés à orga­ni­ser des assem­blées géné­rales au sein de leur établissement.