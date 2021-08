Passeport numérique : ce n’est pas encore plié

L’oligarchie agit en ce moment dans la précipitation

Son plan ne se déroule pas si bien qu’elle pen­sait. De nom­breuses lueurs apportent espoir aux Résistants. De nou­velles preuves arrivent chaque jour qui démontrent :

• que le « vac­cin » ne pro­tège pas et

• qu’il peut être nocif, voire létal

• que tous les tests PCR n’ont aucune valeur médi­cale

• que des remèdes arrivent qui ren­dront le plan vac­ci­nal insen­sé

• que tous les chiffres ont été et sont biai­sés dans le seul but de nous injec­ter cette potion dou­teuse

• que tous les méde­cins « pro-vac­cin » ont des inté­rêts finan­ciers avec les labo­ra­toires

• que la presse sub­ven­tion­née n’est que le relais du Pouvoir

• etc.

Chaque jour le Peuple s’é­veille un peu plus grâce à une presse libre et dis­si­dente. Malgré une cen­sure très active et vigi­lante, la Toile par­vient à ins­til­ler la véri­té. “Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue” (attri­bué à Victor Hugo).

Nice Provence Info dif­fu­se­ra toutes les infor­ma­tions qui conso­li­de­ront la Résistance jus­qu’à la Libération.

Georges Gourdin

Bonus :