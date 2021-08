Ma semaine d’observation de l’info (8 août 2021)

Lundi 2 août 2021

L’administration d’un vac­cin n’est pas une chose banale en soi. Surtout quand les­dits vac­cins n’ont pas ter­mi­né leur période d’ob­ser­va­tion, qui devrait prendre fin en…2023 ! Il est donc logique que des « imper­fec­tions » viennent enta­cher cette cam­pagne de vac­ci­na­tion for­cée, mais sur­tout que les Français en soient infor­més. Cette infor­ma­tion, vous ne la trou­ve­rez pas dans vos jour­naux habi­tuels, encore moins dans les jour­naux télé­vi­sés. Il faut aller la cher­cher, elle est publique et acces­sible à tous très faci­le­ment sur Internet.

Sur Nice Provence Info, très tôt enga­gée dans l’in­for­ma­tion vraie sur le pas­se­port numé­rique, nous devons vous infor­mer de la réa­li­té des consé­quences induites par l’ad­mi­nis­tra­tion des quatre vac­cins uti­li­sés en France.

Tous ces chiffres sont dis­po­nibles sur le site de l’Agence natio­nale de sécu­ri­té du médi­ca­ment (ANSM) en sui­vant les liens cités :

Petit tour d’ho­ri­zon pour vous éclairer :

Pfizer

[source]

Décès (tableau 2) : 761 !

Effets indé­si­rables (tableau 4) :

2551 mises en jeu du pro­nos­tic vital !

1075 pro­blèmes car­diaques graves (873 « non graves ») !

681 AVC !

832 throm­boses graves !

400 pro­blèmes neu­ro­lo­giques graves (168 « non graves ») dont 233 para­ly­sies faciales ! Et ain­si de suite AstraZeneca Vaxzeria

[source]

Décès : 170 (tableau 1) !

247 mises en jeu du pro­nos­tic vital !

244 AVC !

63 infarc­tus !

324 embo­lies pul­mo­naires !

471 throm­boses ! Et ain­si de suite (tableaux 2 et 3). Moderna

[source]

Décès : 44

50 mises en jeu du pro­nos­tic vital !

136 affec­tions car­diaques !

348 affec­tions du sys­tème ner­veux !

17 Affections psy­chia­trique !

123 Affections res­pi­ra­toires !

Et ain­si de suite… Janssen

[source]

Décès : 3

Effets indé­si­rables (voir tableau)

Au total, ces quatre vac­cins ont donc cau­sé en six mois la mort de 978 per­sonnes décla­rées en France ! En tenant compte que 5 à 10% seule­ment des effets indé­si­rables sont décla­rés à l’ANSM par les méde­cins, essayez d’i­ma­gi­ner quels sont les vrais chiffres.

Mardi 3 août 2021

Après l’in­ter­ven­tion du Président sur TikTok (la chi­noi­se­rie pré­fé­rée des ados), on peut légi­ti­me­ment se poser une grave ques­tion.

Tout le monde (du moins, ceux qui réflé­chissent un peu, ceux qui se tiennent au cou­rant, ceux qui sortent de BFMTV.…) a remar­qué le Tshirt noir de Macron et en par­ti­cu­lier le logo qui y est impri­mé. Quelques expli­ca­tions sont donc néces­saires.

Ce logo est le sym­bole du « Bohemian Club », l’un des clubs poli­tiques les plus fer­més au monde.

Le « Bohemian Club » a été fon­dé en 1875 aux USA (Monte Rio dans le Comté de Sonoma). On y trouve cer­tains des hommes les plus puis­sants du monde, y com­pris d’an­ciens pré­si­dents, des repré­sen­tants de gou­ver­ne­ments et des hommes de Pouvoir, etc… En temps ordi­naire, il tient ses assises annuelles vers la fin juillet en un lieu sur­nom­mé Bohemian Grove. À cette occa­sion, d’im­por­tants contacts s’y nouent au niveau com­mer­cial et poli­tique. Des accords et de grandes déci­sions concer­nant le monde entier se concluent au cours de cette réunion (ex : le Projet Manhattan de 1942 concer­nant la bombe ato­mique). À la fin de celle-ci, le club pré­sente une pièce de théâtre (le Grove play) qui est écrite et jouée par les membres du Bohemian.

Question : pour quelle rai­son Emmanuel Macron arbo­rait-il ce signe ?

Mercredi 4 août 2021

Le virus flambe aux Antilles. Les chaines d’in­fo aux ordres le serinent à lon­gueur de jour­nal TV. Il faut effrayer la métro­pole, et pour cela tous les moyens sont bons. Le pré­fet de Guadeloupe mouille donc la che­mise et, juste avant la confé­rence de presse annon­cée, dicte le ton à la direc­trice de l’ARS, croyant n’être pas enre­gis­tré : « On adopte un ton grave et catas­tro­phique ! »