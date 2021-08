Macron est tenu par ce contrat avec ses amis oli­garques qui l’ont cata­pul­té au Pouvoir. C’est à eux qu’il doit rendre des comptes, pas aux élec­teurs que l’on mani­pu­le­ra bien le moment venu. Ce pro­ces­sus est bien rodé. Il est fort à craindre que Macron n’en­ten­dra pas « les cris sourds du pays qu’on enchaîne » puisque pré­ci­sé­ment son objec­tif est de l’enchaîner.

Il faut penser que nous sommes bien en guerre, en guerre contre un Pouvoir tyrannique qui détient toutes les clés :

les pou­voirs exé­cu­tif, légis­la­tif, judi­ciaire, les médias, les syn­di­cats, les par­tis poli­tiques, l’ar­mée, la police, etc. et bien enten­du la planche à billets qui per­met d’ir­ri­guer tous ces rouages.

Alors on fait quoi ?

Puisque nous sommes en guerre, ne déser­tons pas, mais pra­ti­quons une guerre asy­mé­trique. Le boy­cott fait par­tie des armes que le peuple désar­mé doit utiliser.

Commençons par le plus facile ! Boycottons tous les spec­tacles qui exigent le pas­se­port numé­rique. Tous. Boycottons les ciné­mas, les stades, les parcs d’at­trac­tion. On peut bien se pas­ser de sor­ties pen­dant quelque temps, non ?

Boycottons les maga­sins qui exigent le pas­se­port numé­rique. Il est facile d’en trou­ver qui n’ac­ceptent pas non plus cette ségré­ga­tion odieuse. S’il le faut, repor­tons à plus tard cer­tains achats « non essentiels ».

Boycottons aus­si les res­tau­rants qui exigent le pas­se­port numé­rique. Il ne leur appar­tient pas d’être le relais de la police d’État. Il sera facile d’i­den­ti­fier les res­tau­rants qui n’ac­ceptent pas ce rôle et de les fré­quen­ter en confiance. Et s’il le faut, retrou­vons nous en famille ou entre amis et voi­sins, et conso­li­dons nos liens de proximité.

J’entends bien l’ar­gu­ment qui déplore que ce boy­cott péna­li­se­ra tous ces éta­blis­se­ments. Oui, et c’est bien le but visé ! Mais ce sont plu­tôt des grands groupes qui s’ef­for­ce­ront de nous api­toyer sur leur sort et bien enten­du sur celui de leurs salariés.

Tout le monde va souffrir

Mais c’est le seul rap­port de force que le Peuple désar­mé peut et doit acti­ver. Sinon tout le monde sera bien­tôt sou­mis. Rappelons nous : les fer­miers du comte Erne ont brû­lé leur récolte, ils ont souf­fert de la faim mais au bout du compte ils ont obte­nu gain de cause. Le Peuple se ser­re­ra plus faci­le­ment la cein­ture que nos élites, car il y est entraî­né. Le boy­cott de nos jours, c’est une grève de la consom­ma­tion(1). Une grève est un rap­port de force, ce n’est pas une par­tie de plai­sir. Dans ce rap­port de force les « petits », les « sans-dents », « ceux qui ne sont rien » souf­fri­ront moins que les gros et les nan­tis qui ne sup­portent pas la frugalité.

En outre nous souf­fri­rons bien moins que ces fer­miers irlan­dais ou que les ouvriers qui fai­saient des grèves au XIXe siècle. N’oublions pas Germinal.

Ce boy­cott doit aus­si nous don­ner l’oc­ca­sion de réflé­chir à notre mode de vie. Qu’y a‑t-il de plus pré­cieux que notre liber­té ? C’est bien plus fon­da­men­tal encore qu’une aug­men­ta­tion de salaire. Quels efforts sommes nous prêts à consen­tir pour pré­ser­ver nos liber­tés ? Respectons éga­le­ment la mémoire de tous nos anciens qui sacri­fièrent leur vie pour défendre les liber­tés dont nous jouis­sons aujourd’hui.

Ce boy­cott ne dure­ra quelques mois. L’oligarchie s’af­fole déjà de la prise de conscience crois­sante par le Peuple de la gigan­tesque dupe­rie dans laquelle elle nous enfume. Les infor­ma­tions sur l’i­nef­fi­ca­ci­té, voire la dan­ge­ro­si­té, des « vac­cins » se pro­pagent. De nom­breux pays et plu­sieurs États nord-amé­ri­cains rejettent la vac­ci­na­tion obli­ga­toire. Les Français découvrent atter­rés que le plan de sou­mis­sion qu’Attali nous annon­çait péremp­toi­re­ment en 2012 était bien une réa­li­té et qu’il se met en place métho­di­que­ment depuis des décen­nies. L’oligarchie ne pour­ra bien­tôt plus endi­guer la vague défer­lante de la Vérité.