Ma semaine d’observation de l’info (15 août 2021)

Dimanche 8 août 2021

C’est une pan­carte qui a fait beau­coup réagir. Hier, dans le cor­tège des anti-pass sani­taires à Metz, une femme a été pho­to­gra­phiée avec une pan­carte dont le mes­sage a été jugé comme anti­sé­mite. Pour quelle rai­son ? Parce qu’elle affi­chait les noms de ceux qui, selon la mani­fes­tante, étaient res­pon­sables de la situa­tion actuelle. Même si tous les noms ne concernent pas des per­son­na­li­tés juives (Macron par exemple…), on pour­rait se deman­der s’il est encore pos­sible de cri­ti­quer une per­son­na­li­té issue du peuple élu sans s’at­ti­rer les foudres de la bien-pen­sance uni­ver­selle.

Est-ce de l’an­ti­sé­mi­tisme de dire que DSK est un per­vers sexuel ?

Est-ce de l’an­ti­sé­mi­tisme de dire que Fabius a du sang d’hé­mo­philes sur les mains ?

Est-ce de l’an­ti­sé­mi­tisme de dire que Cohn-Bendit a des ten­dances pédo­philes ?

Est-ce de l’an­ti­sé­mi­tisme de dire que Soros ou Attali qui prône l’a­vè­ne­ment d’un gou­ver­ne­ment mon­dial qui siè­ge­rait à Jérusalem ?

Cette mani­pu­la­tion n’a d’autre but que de rendre intou­chables les véri­tables leviers de la poli­tique mon­diale par une mise au ban sys­té­ma­tique de toute cri­tique à leur égard.

Lundi 9 août 2021

Apartheid Jour 1

À par­tir d’au­jourd’­hui, la France est par­ta­gée en deux par­ties comme je l’a­vais écrit il y a quelques temps déjà. Ceux qui me trai­taient de com­plo­tistes sont bien obli­gés aujourd’­hui de se rendre à l’é­vi­dence.

La pre­mière moi­tié des Français est com­po­sée de per­sonnes favo­rables au vac­cin. Ce groupe se divi­sant à son tour en deux sous-groupes, ceux qui l’ac­ceptent pour pou­voir conti­nuer à vivre nor­ma­le­ment et conser­ver une vie sociale, et ceux qui, depuis l’an der­nier, sont per­sua­dés que c’est pour leur bien, que le gou­ver­ne­ment ne leur a jamais men­ti, n’a jamais exa­gé­ré les faits, que les non-vac­ci­nés sont des irres­pon­sables dan­ge­reux pour la socié­té. Ces der­niers sont imper­méables à toute dis­cus­sion, à défaut de l’être au virus.

La seconde moi­tié, ce sont ceux qui sont oppo­sés au vac­cin, ceux qui ne prennent pas tout pour argent comp­tant, qui savent s’in­for­mer ailleurs que par le biais des com­mu­ni­qués offi­ciels ou par le canal des chaînes de TV aux ordres. Ils savent que le gou­ver­ne­ment a men­ti, a exa­gé­ré les faits, et que le virus n’est qu’un pré­texte à une opé­ra­tion de plus grande ampleur.

Deux moi­tiés de Français désor­mais pra­ti­que­ment irré­con­ci­liables, sépa­rées par un pas­se­port dit sani­taire mais fait pour durer. La dis­cus­sion entre les deux n’est plus pos­sible, cha­cun cam­pant de pied ferme sur ses posi­tions.

Le grand gagnant est bien sûr le Pouvoir, le Système. Il s’est assu­ré une base de sou­tien qu’il peut bran­dir face aux vagues de mani­fes­tants qui ne cessent pour­tant de gran­dir. Macron, qui aime la Chine, aime cer­tai­ne­ment la manière dont ce pays régule une popu­la­tion de 1 mil­liard 400 mil­lions d’in­di­vi­dus. Il peut créer une caste de « bons citoyens », auto­ri­sés à tout, puisque sou­mis et obéis­sants, et même un peu plus favo­ri­sés s’il savent uti­li­ser à bon escient la déla­tion. En vien­dra t‑on à l’af­fron­te­ment entre amis, dans les familles, dans la rue ? C’est plus que probable.

Mardi 10 août 2021

Jeudi der­nier, à la suite du déclen­che­ment du « plan blanc » dans les hôpi­taux de PACA, BFM TV a invi­té sur son pla­teau une infir­mière et un chi­rur­gien pour par­ler de la charge hos­pi­ta­lière qui est paraît-il insup­por­table dans la région et de la vac­ci­na­tion, jamais assez pra­ti­quée, et sujette à une forte oppo­si­tion, il n’y a qu’à voir les mani­fes­ta­tions à Nice et à Marseille. Mais, ce que la chaine amie du Pouvoir n’a­vait pas pré­vu, c’est que les invi­tés ne devaient pas être ceux choi­sis par les auto­ri­tés. C’est ain­si que Maria Cloarec, infir­mière, et Pascal A., chi­rur­gien, tous deux membres du col­lec­tif soi­gnant 05, ont pu décrire hors de toute pres­sion la réa­li­té du quo­ti­dien dans le ser­vice Covid pour elle, et la réa­li­té vac­ci­nale pour lui.…

Quand on clique aujourd’­hui sur le lien de la page cor­res­pon­dante, on tombe sans éton­ne­ment sur la fameuse « erreur 404 | page introu­vable » parce que les diri­geants de la chaine ont rapi­de­ment fait dis­pa­raître cet inter­view pas assez fidèle aux ordres don­nés, comme vous pou­vez le consta­ter ici :

https://www.bfmtv.com/bfm-dici/replay-emissions/bonsoir-dici-alpes-du-sud/pass-sanitaire-et-vaccination-les-soignants-des-hautes-alpes-demandent-plus-d-informations_VN-202108050372.html

Heureusement, il existe encore des lieux sur Internet où la cen­sure ne sévit pas. Le « face­book russe » vk.com avait déjà récu­pé­ré la vidéo que je vous laisse apprécier :