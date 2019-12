Et voi­là ! Retoquée aux « Nobel », notre sau­veuse de la pla­nète a néan­moins été consa­crée « Personnalité de l’année » par le maga­zine Time qui, pour l’occasion, a tota­le­ment chan­gé le look et la sil­houette de l’adolescente. Exit les tresses, le bon­net, la par­ka et l’air ren­fro­gné. Bonjour le cli­ché star­lette, che­veux au vent, le regard loin­tain et serein, pris en contre-plon­gée pour gran­dir la sta­ture qui fait face aux colères de l’o­céan.

En avant la manipulation !

Depuis 1927, l’hebdomadaire amé­ri­cain sacri­fie à sa tra­di­tion média­tique en dis­tin­guant celui ou celle qui a le plus mar­qué l’actualité de l’année écou­lée. Pour être dési­gné, nous dit Time Magazine, il faut « avoir eu le plus d’effet sur l’actualité et sur nos vies, en bien ou en mal » et « incar­ner ce qui a été impor­tant au cours de cette année ». Ainsi, ce n’est pas for­cé­ment un hon­neur en soi. Souvenons-nous que ce titre (glo­rieux ?) avait échu à Adolf Hitler en 1938 (!) puis à Joseph Staline en 1939 et 1951 ! La jeune Greta le sait-elle seule­ment ? Notons encore qu’il fut aus­si attri­bué au sinistre Pierre Laval en 1931.