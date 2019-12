Nom d’une banane !

L’art « contem­po­rain », ou plu­tôt « comp­tant pour rien » comme cela se dit de plus en plus fré­quem­ment, a tou­jours été pré­texte à n’im­porte qui, de repré­sen­ter n’im­porte quoi, avec comme seule jus­ti­fi­ca­tion : « C’est de l’art ». Et alors à par­tir de là, mal­heur à celui qui vou­drait oppo­ser la moindre remarque déso­bli­geante envers « l’ar­tiste ». Les foudres du « créa­teur » s’a­bat­traient auto­ma­ti­que­ment sur la tête du cuistre rétro­grade parce-que non moderne, réac parce-que non pro­gres­site, replié sur lui-même parce-que non ouvert aux autres.

Maurizio Cattelan, ita­lien s’é­tait fait connaître en sur­en­ché­ris­sant sur Marcel Duchamp en créant des chiottes non plus en faïence mais en or mas­sif.