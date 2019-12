Non, ce n’est pas de l’homophobie !

Pour se convaincre de cette pres­sion du lob­by sur le sep­tième art, il suf­fit de se livrer à un rapide inven­taire des films trai­tant, soit en fili­grane soit car­ré­ment inté­gré au scé­na­rio, le thème de l’homosexualité. Cela a com­men­cé timi­de­ment en 1919 avec le film Différent des autres de Richard Oswald, pour dénon­cer le para­graphe 175 du code pénal alle­mand. En cin­quante ans (jusqu’en 1978), il n’y aura cepen­dant que 35 films tour­nés évo­quant plus ou moins fran­che­ment l’homosexualité.

Au début des années 1970, les choses vont s’accélérer

Il y eut d’abord le fameux Théorème dans lequel un jeune homme à la beau­té andro­gyne s’introduit dans une famille bour­geoise où le père, la mère, le fils et la fille lui suc­combent. Toutefois, c’est l’année 1978 qui mar­que­ra un tour­nant avec La Cage aux folles où l’homosexualité est abor­dée fran­che­ment mais sous l’angle de la déri­sion et de la bouf­fon­ne­rie. Dès lors, tout va aller cres­cen­do.

Dans les années 80, vingt-et-un films sor­ti­ront par­mi les­quels :

- You are not alone (deux gar­çons pré­coces explorent leur sexua­li­té dans un pen­sion­nat)

- Deux lions au soleil (road movie où deux qua­dra­gé­naires las­sés de leurs illu­sions per­dues partent à l’aventure et ren­contrent l’amour)

- Taxi zum Klo (quelques semaines de la vie d’un ins­ti­tu­teur homo­sexuel)

- Le célèbre Victor Victoria (une femme se fai­sant pas­ser pour un homme sus­cite la pas­sion d’un homo­sexuel)

- le non moins célèbre Making love (un couple vit le par­fait bon­heur jusqu’au jour où débarque dans leur vie un per­son­nage qui réveille des pul­sions insoup­çon­nées)

- Tenue de soi­rée (Miou-Miou, Depardieu, Michel Blanc)

- Les Cage aux folles II et III.

Dans les années 90, vingt-deux films encore dont :

- My own pri­vate Idaho (encore un road movie où l’un des deux jeunes mar­gi­naux est homo)

- Deux gar­çons, une fille, trois pos­si­bi­li­tés (pas besoin d’un des­sin !)

- Les nuits fauves (où l’on com­mence à évo­quer le sida lié à l’homosexualité)

- Gazon mau­dit (pre­mier film sur l’homosexualité fémi­nine)

- Pédale douce (un res­pec­table homme d’affaire se tra­ves­tit en drag-queen la nuit)

- Ma vie en rose (par­cours d’un petit gar­çon qui se rêvait en fille)

- Comme un gar­çon (amour homo­sexuel : choi­sir entre faire comme les autres ou ne res­sem­bler a per­sonne)

- Le der­rière de Valérie Lemercier (l’univers homo­sexuel de gauche pari­sien).

Dans les années 2000, c’est le fes­ti­val qui com­mence avec soixante-neuf films dont :

- le célèbre Tout contre Léo (le sida et l’homosexualité)

- À cause d’un gar­çon (homo­sexua­li­té entre deux lycéens avec les pre­mières scènes crues de flirt entre les pro­ta­go­nistes)

- le non moins célèbre La mau­vaise édu­ca­tion (à nou­veau l’amour entre ado­les­cents) et beau­coup d’hommes à poil dans ce film

- Eating out (comé­die autour de l’homosexualité) et les deux volets sui­vants, Eating out II et Eating out III

- Yossy et Yagger (l’amour entre sol­dats) on n’épargne pas l’armée

- L’homme de sa vie (trouble nais­sant entre un homo et un hété­ro)

- le très fameux Le secret de Brokeback Mountain (l’homosexualité chez les cow boys)

- Comme les autres (ou com­ment avoir un enfant quand on est homo ?)

- Shelter (encore le thème de l’intrusion qui révèle l’homosexualité refou­lée)

- Harvey Milk (l’homosexualité dans la poli­tique)

- Plan B (ou la néces­si­té de remettre sa propre sexua­li­té en ques­tion)

- Une petite zone de tur­bu­lence avec Michel Blanc (encore).

Pour la décen­nie 2010, on était déjà, en 2016, à quatre-vingt-huit films trai­tant de l’homosexualité, réa­li­sés avec des scènes de plus en plus crues – et répu­gnantes par­fois – dont :

- Week end (dans un club gay, un hommes ren­contre un homo : tout change dans sa vie, entre confi­dences et sexe)

- I want your love (un jeune gay confron­té à la vie d’adulte)

- Yves Saint-Laurent (homo­sexua­li­té, débauche et per­ver­sion)

- Les gar­çons et Guillaume, à table ! (une comé­die assez réus­sie, il faut en conve­nir)

- Les petits mou­choirs (une bande de copains en vacances : secrets, amours, men­songes)

- Saint-Laurent (comme si un seul film ne suf­fi­sait pas pour glo­ri­fier cet homo­sexuel per­vers)

- Bye bye Blondie (l’homosexualité fémi­nine)

- Je te man­ge­rais (ou la force de l’homosexualité fémi­nine)

- Toute pre­mière fois (ou le mariage gay)

- Ma vie avec Liberace (l’homosexualité au ser­vice de l’ambition)

- Boy culture (l’affiche est sans équi­voque)

- Le sul­fu­reux La vie d’Adèle (où la fron­tière avec le por­no est fran­chie).

Auxquels sont venus s’ajouter 120 bat­te­ments par minute, Call Me by Your Name, Une femme fan­tas­tique et tant d’autres pour faire explo­ser le comp­teur. Si le décompte est bon, on a dépas­sé la cen­taine de films en salle à laquelle il faut ajou­ter une quin­zaine de séries télé soit cent quinze pro­duc­tions sur le thème de l’homosexualité. Plus de dix par an ! Record bat­tu.

Comme si on avant besoin de ce nième film avec Lola vers la mer

Alors, évo­quer cet acti­visme mili­tant, omni­pré­sent — voire enva­his­sant — et de plus en plus into­lé­rant, est-ce vrai­ment de l’homophobie ?

Charles André