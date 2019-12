Il pleut. Aux abris !

Les autorités ouvrent le parapluie ce vendredi 20 décembre

Alerte orange, rouge, écar­late ! Les sirènes hurlent ambiance Normandie 1944. Les tex­tos d’a­larme des assu­reurs arrivent sur les télé­phones por­tables. Préparez les ser­pillières, sor­tez vos raclettes. Dress-code du jour : suroît, bras­sière et bottes en caou­tchouc. Comme Noé et son arche, ras­sem­blez et met­tez à l’a­bri vos chats et vos cana­ris.

Peur sur la ville : à Cannes, la mai­rie a fait ins­tal­ler des haut-par­leurs dans des endroits stra­té­giques (du voca­bu­laire de la guerre) pour déli­vrer les mes­sages d’angoisses dilu­viennes aux popu­la­tions.